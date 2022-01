Interimslösung wäre schön

Es mutet absurd an: Da fahren die Busse der Linie 710 direkt am Neubaugebiet Fünfvierteläcker vorbei, wo in den letzten dreieinhalb Jahren zahlreiche neue Wohnhäuser entstanden sind, aber sie halten einfach nicht. Die neuen Einwohner müssen entweder bis zur Neurotthalle laufen, um den Bus Richtung Mannheim beziehungsweise Schwetzingen zu nutzen, oder bis zum Marktplatz, um die Linie 717 Richtung Speyer beziehungsweise Heidelberg zu erreichen. Da bleibt das Auto attraktiver. In Zeiten der von der Politik bemühten Verkehrswende eine eher suboptimale Lösung.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass die Mannheimer Straße, die Kreuzung zur Brühler Straße sowie der weitere Straßenverlauf bis nach Brühl dringend angegangen werden müssen. Das Thema ist in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgekommen – ebenso wie die Erklärung der Gemeinde, dass kein Geld da sei.

Es ist richtig, dass neue Haltestellen heutzutage barrierefrei sein müssen: Nicht nur Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen profitieren davon, sondern auch der immer größer werdende Bevölkerungsanteil der Älteren. Doch wäre nicht auch eine Übergangslösung denkbar? Es gibt sie ja, die bereits bestehenden Haltestellen, die nur durch ein Schild gekennzeichnet sind. Bevor sämtliche Fahrgäste bis zur Neurotthalle laufen müssen, könnte man ganz pragmatisch eine solche Interimslösung umsetzen.

Doch das verhindern offenbar die gesetzlichen Vorgaben in unserem durchregulierten Land. Also heißt es weiterhin für alle potenziellen Fahrgäste zu warten, dass der vorbeibrausende Bus irgendwann einmal hält – „bis auf unbestimmte Zeit“, wie der VRN es so schön ausdrückt.

