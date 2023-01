Es gab einmal eine Zeit, da spielte sich alles um Weihnachten, Silvester und Neujahr in schönem Weiß ab. Kinder, kleine wie große, fühlen sich wohl, wenn der Schnee im Winter leise rieselt; wenn der Blick vom grünen Christbaum mit leuchtenden Kerzen und passendem Schmuck bis einschließlich Heilige Drei Könige durch Fenster und Türen nach draußen fällt; wenn Schneeballschlachten geführt, Schneemänner mit Karotte, Knöpfen, Hut oder Mütze und buntem Schal ausstaffiert oder gar aus gewaltigen Schneehaufen am Straßenrand Iglus über Nacht gebaut werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ja, ja, das gab es früher alles. Auch in mittleren Lagen sowie in Städten, die Gemütlichkeit, Besinnlichkeit und Herzenswärme ausstrahlten. Es sind wunderbare Kindheitserinnerungen, die der Schreiber dieser Zeilen nicht missen möchte.

Aus der Farbpsychologie wissen wir: Weiß steht für Licht, Ruhe und Klarheit. Weiß ist eine vergleichsweise makellose Farbe, sie gilt als neutral und sauber. Sie steht darüber hinaus für Neuanfang, Reinheit, Leichtigkeit, Perfektion und Frieden. Nicht von ungefähr sind Hochzeitskleider traditionell weiß, Krankenhäuser, Rehakliniken und Arztpraxen in aller Regel ebenfalls, und darin prägen „Weißkittel“ und Pflegepersonal die Szenerie.

Zu diesem Jahreswechsel freilich hatten wir den wärmsten Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert, wie Klugschweizer und Wetterfrosch Jörg Kachelmann am Montag bei Radio Regenbogen berichtet. Um Franz Beckenbauers Spruch „Ja, is’ denn heut scho’ Weihnachten?“ zu benutzen, heißt es nun treffender: Ja, is’ denn scho’ Frühling? Mit Temperaturen teilweise bis zu 20 Grad, Vogelgezwitscher am Morgen und Blumenzwiebeln, die bereits im Garten ausschlagen.

In Zell am Ziller liegt letzte Woche ausreichend Schnee, zwischen 1500 und über 2500 Metern. Noch bleibt es kalt, oben auf dem Berg bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Rückreise verläuft dann kurios: Vom Winter in den Frühling bei Kufstein und rund um München in den „Frühsommer“. Ein Cabriofahrer grüßt freundlich. Der Biergarten wirbt mit frisch Gezapftem. Jo, mei. Is’ eh’ wuaschd.