Kaum noch zu fassen

Der Besuch einer echten Ministerin, die man vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, in einem Kindergarten ist doch eine aufregende Sache für die Kinder und Erzieherinnen. Da wäre es doch klasse, wenn die Zeitung dabei wäre, schöne Fotos machen könnte und am nächsten Tag vielleicht Max oder Lara mit der Politikerin zusammen in der Zeitung wären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So dachte es sich sicherlich auch Pfarrer Uwe Lüttinger, als er uns zum Termin mit Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht in der Kita St. Pankratius eingeladen hat. Und auch ein paar Tage später hörte sich das so an, als sei die Presse willkommen, als das Schwetzinger Rathaus uns zum Kita-Besuch und zum Eintrag ins Goldene Buch gebeten hat. Drei Tage vor dem Besuch erreichte uns dann aber ein „Ablaufplan für die Dauer der Teilnahme der Ministerin – mit Pressehinweisen“. Bei Ankunft, Begrüßung und Rundgang im Kindergarten stand „keine Presse“, bei der Gesprächsrunde im Josefshaus dann „Möglichkeit für Pressefotos“.

Der Grund erschloss sich uns nicht – die Presse soll nur dabei sein, wenn es erwünscht ist? Das wäre eine Einschränkung der Berichterstattung und stünde weder der Ministerin noch der SPD gut. Oft genug versuchen das Pressestellen der Ministerien und wollen so die Macht der Bilder steuern. Aber in diesem Fall lag es schlicht und einfach an „einzelnen Eltern, die keine Fotogenehmigung erteilt“ hatten. Ich kann da nur noch den Kopf schütteln: Ein Pressetermin im Kindergarten, bei dem keine Kinder zu sehen sind . . .