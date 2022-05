Kommentar Kein erneuter Umbruch

Chapeau, SV Sandhausen! Diese starke Rückrunde hätten der Mannschaft nicht viele zugetraut – gerade wenn man sich an das ernüchternde 0:3 zum Jahresauftakt gegen Regensburg erinnert. Damals im Januar wurden sage und schreibe acht Nachverpflichtungen getätigt, die von Kritikern schnell als Panikeinkäufe tituliert wurden. Doch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca darf sich auf die Schulter klopfen: Gleich mehrere dieser Personalien wurden zu Volltreffern – im Gegensatz zu vielen der Neuzugänge im vergangenen Sommer. Zudem fanden Alois Schwartz und sein Trainerteam einen Schlüssel, wie aus dieser vermeintlich zusammengewürfelten Truppe schnell eine verschworene und eingespielte Einheit wurde. Der erneute Klassenerhalt des selbst ernannten Dorfvereins ist nun schon zum zehnten Mal quasi eine Sensation, wenn man bedenkt, welche Schwergewichte in diesem Konzert der zweiten Liga mitspielen. Jetzt gilt es, Schwung, Euphorie und vor allem diese personelle Konstellation mit in die neue Saison zu nehmen. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen versuchen müssen, so viele Puzzlestücke wie möglich aus diesem Mannschaftsgefüge zu halten. Ein erneuter Umbruch mit dem Austausch des halben Kaders wie in den Vorjahren wäre kontraproduktiv.

