Kluge Köpfe

Ganz ehrlich: Mir geht als Medienmann das Herz auf, wenn Pennäler aus den Grundschulen, wie in „Ofdasche“ unlängst geschehen, zur Abrundung des wichtigen Themas „Energie“ und „Energiesparen“ auf die Straße gehen, um über 200 Passanten zu befragen. Das ist nicht nur mutig, sondern sinn- und wertvoll. Noch dazu megainteressant und handfest, was die Ergebnisse betrifft. Wissensdurst hat noch keinem geschadet. Es gab mal vor vielen Jahren eine Fernsehserie, genauer gesagt zwischen 1960 und 1996, die hieß „Die sechs Siebeng’scheiten“. Sie wurde im regionalen Vorabendprogramm des Südwestfunks insgesamt 400-mal ausgestrahlt. Mit Topmoderatoren – und einem perfekten Narrativ. Quizfragen aus Unterrichtsfächern sowie über Hobbys boten Entertainment pur. Unterhaltsam, familienfreundlich, locker und äußerst lehrreich. Genial, ich habe diesen Dauerbrenner geliebt wie meine Märklin-Eisenbahn. Ewig später seien an dieser Stelle nicht nur Caroline und Co. aus „O.“ gelobt (totale Begeisterung spricht aus ihren Augen), sondern auch die Pädagogen und Biologen Holger Hitzelberger und Peter Rösch. Die beiden bärtigen Naturburschen haben die Oftersheimer Natur-AG gegründet, die Ende März ihren 21. Geburtstag feiern wird. Gratulation zu dieser gelungenen Art von Unterrichtsform. Da soll einer noch sagen, Schule sei doof. Von wegen! Grundschule jedenfalls gehört zum ABC des Lebens. Wetten, dass Fragesteller wie Antwortgeber etwas gelernt haben. Weltklasse, diese Umfrage!

