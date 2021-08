Kurpfalz ist wie Argentinien

Lieber Lionel Messi, dass Sie den FC Barcelona so verlassen, wie Sie ihn verlassen (müssen), darüber möchte ich gar nicht mit Ihnen kommunizieren (darüber steht ja auch genug auf der gegenüberliegenden Seite). Nein, ich möchte Sie einfach einladen, in die schöne Kurpfalz zu kommen!

Brauchen Sie denn noch so viel Kohle? Sollten wirklich Manchester City und Paris Saint-German deswegen die einzigen Optionen sein? Ich finde nicht. Sie als sechsmaliger Weltfußballer sollten einfach mal ein bisschen mehr auf Ihre Work-Life-Balance achten, das ist doch heutzutage wichtig. Schauen Sie: Unsere Region ist fast wie Argentinien. Hier gibt es zottelige Rinder auf den Weiden (gut, die sind eher schottischen Ursprungs, aber es sind Rinder), die Menschen sind temperamentvoll wie Argentinier und haben ein großes Herz, südländisches Klima haben wir an sich auch (im Moment vielleicht mehr das von Manchester) und Tango-Einlagen könnte hier so manches Fußballspiel gut vertragen – zumal beispielsweise aus den Reihen des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen der amtierende Dancing Star Rúrik Gíslason stammt. Deshalb: Kommen Sie zu uns! Sie werden es nicht bereuen.

