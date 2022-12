Lebkuchenherz verbindet

Gehören Sie zu den begnadeten Weihnachtsplätzchen-Bäckerinnen? Vielleicht auch zu denen, die bereits zum 1. Advent zahlreich gefüllte Blechdosen, voll mit den allerschönsten Sorten gebacken haben? Ich für meinen Teil muss zugeben, andere Talente zu haben. Ich deckte mich mit Weihnachtsgebäck auf dem diesjährigen Neulußheimer Weihnachtsmarkt ein. Ich bin die, die stets nach Hilda-brötchen Ausschau hält. Meine Freundinnen denken stets an mich und meine Gebäckdose füllt sich in der Vorweihnachtszeit mit den allerschönsten Sorten.

Wenn ich dann die Weihnachtsgutsel genieße, muss ich an meinen verstorbenen Mann denken, der mir kurz nach unserer Hochzeit eine Freude mit selbst gebackenen Lebkuchen machen wollte. Ich solle alle Zutaten besorgen, dann die Küche ihm überlassen und in der Stadt mit meinen Schwestern einen Bummel machen. Das Rezept habe er übrigens von seiner Mutter. Gesagt getan. Ich wunderte mich, als ich nach Hause kam, dass mein Mann ziemlich fertig aussah. In der Küche alle Behälter und Schüsseln voller kleiner und großer Lebkuchen. Auf dem letzten Blech dann nur noch Lebkuchen in Ziegelsteingröße. Jetzt erst wurde mir klar, wie mein Mann mit den fünf Kilogramm Mehl und unzähligen weiteren Zutaten, die ich besorgt hatte, den Tag mit dem Rezept seiner Mutter – „Mamas knuspriger Lebkuchentraum für die Großfamilie“ – verbracht hatte. Der Tag ein Albtraum für ihn. Das Lebkuchenherz, das er für mich anfangs gebacken hatte, haben wir dann gemeinsam genossen. Mein Herz hatte er mit dieser Aktion aber für immer erobert.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und kommen Sie gut und gesund ins Neue Jahr – mit oder ohne Lebkuchen.