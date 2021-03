  Los jetzt!

Ehrlich gesagt zweifle ich schon lange an den Corona-Beschlüssen in unserer Republik. Mir fehlt ein klares und vor allem richtungsweisendes Konzept. Ich habe eher das Gefühl, hier wollen sich Einzelne profilieren und zwar fernab von den Nöten, die durch deren Handeln an der Basis entstehen. Das habe ich in Form von Kommentaren auch immer wieder ausgedrückt.

Nun blicke ich – wie so viele Menschen und vor allem auch Einzelhändler – gebannt auf die Äußerungen aus Stuttgart und die Maßnahmen, die als Nächstes eingeleitet werden und vor allem eingeleitet werden sollten. Und wie schon in den vergangenen Wochen ärgert es mich, dass Betroffene mit einer Ungewissheit ins Wochenende geschickt werden, weil scheinbar die Mühlen an manchen Orten sehr, sehr langsam mahlen.

Sollte der Handel am Montag nicht öffnen dürfen, verstehe vermutlich nicht nur ich die Welt nicht mehr: Denn warum sollte dann ein Mode-, Schuh-, Schmuck- oder Accessoiregeschäft keine Kunden reinlassen dürfen, ein Buchladen aber schon? Wo ist hier der Unterschied auszumachen?

Ich kenne Modegeschäfte in Schwetzingen, in denen würde man nicht mal einem weiteren Kunden begegnen, so dieser überhaupt reingelassen werden würde, so gewieft haben die Inhaber mit Ständern Einbahnstraßen-Rundgänge und Anprobiermöglichkeiten geschaffen. Bleiben diese Läden weiter zu, macht sich die Politik noch einmal mehr unglaubwürdig und nimmt Unternehmern die letzte Hoffnung. Die Speyrer Händlerin Cosimina Heilig von der „Schatztruhe“ hat ihrem Ärger wunderbar Luft gemacht und spricht mit einem Wutvideo – bei uns online zu sehen (auch Seite 20) – vielen Kollegen aus der Seele. Gerade die Kleinen können, was die Kontrolle von Hygienemaßnahmen und Abständen angeht, viel besser agieren als Drogeriemärkte und Supermarktketten. Dort gäbe es sicher keine Menschenpulks in Gängen oder Drängler, die an der Kasse dicht aufrücken.

Aber woher sollten das die geschätzten Politiker auch wissen?!