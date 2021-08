Magische Kräfte

Mit etwas Glück findet man sie hin- und wieder: die „Alleskönner-Handwerker“. Freunde am Bodensee konnten so einen Treffer landen. Sie lernten einen portugiesischen Fachmann für alle Gelegenheiten kennen. Anfangs machte er ein paar kleinere Handwerksarbeiten, bis die Aufträge größer wurden. Schließlich übernahm er, fast nur noch bei ihnen beschäftigt, wesentlich und verantwortlich die Restaurierung eines alten Hauses in einem historischen Ortskern. Kompakt und sehr kräftig wollte er dabei nur wenig Hilfe und Helfer haben.

Nach einem Verkehrsunfall klagte er über Schmerzen im Brustkorb. Zwar waren für ihn Arztpraxen bisher Niemandsland, dem „Befehl“ seiner Frau zum Arztbesuch musste er aber Folge leisten. Ein Ruhe-EKG zeigte keine Auffälligkeiten, sodass eine kardiologische Untersuchung durchgeführt wurde. Von einer sehr netten Assistentin verkabelt, setzte er sich auf das Fahrrad und strampelte los. Als ihm weder bei 50/ 100/200 Watt Schweiß auf der Stirn stand, noch sonst eine Anstrengung erkennbar war, erhöhte sie stetig weiter. Als die „350“ überschritten waren, ließ sie ihn absteigen und prüfte das Gerät. Dabei stellte sich heraus – das Fahrrad-Ergometer war defekt.

Eine erneute Untersuchung mit einem anderen Gerät ergab dann doch Werte, die einen kurzen stationären Aufenthalt nach sich zogen. Da hatte er hauptsächlich eine Sorge – als kräftiger Mann isst er immer kräftig – das war die Verpflegung im Krankenhaus. Als er unserem Freund offenbarte, dass ihn die Miniportionen ganz krank machen, brachte der ihm vom Wirt seines Vertrauens das größte Steak der Karte und reichlich Beilagen mit – damit war die Welt wieder in Ordnung. Nach der Krankenhausentlassung und zurück am Arbeitsplatz war der einzige Kommentar des Allround-Handwerkers zur Untersuchungspanne: „Wenn man nicht alles selbst macht.“