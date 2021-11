Wer mich einmal an der Tischtennisplatte erlebt hat, weiß, dass ich gerne mal meckere . . . „Mal“ heißt immer dann, wenn ich unzufrieden mit meiner Leistung bin. Und das ist leider oft der Fall. Ist doch kein Wunder, wenn man gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner verliert, nur weil der Kerl „Material“ spielt, also Beläge auf seinem Schläger hat, die dem Ball einen fiesen Drall geben, den ich einfach nicht verstehe. Also ärgere ich mich, meckere und finde es absolut okay!

Mein Doppelpartner – Hut ab, dass Du es mit mir aushältst, Stefan! – ist da eher der Ruhige. Während ich zwar auch nachdenke, wie ich den nächsten Ball besser schlagen kann, scheint er jeden Schlag regelrecht zu analysieren. Mit Erfolg! Und entsprechend hat er aktuell deutlich häufiger die Möglichkeit zu feiern als ich. Aber auch hier ist er immer ein fairer Sportsmann.

Weg von der Platte und ran an den Spieltisch: In den vergangenen Wochen gibt’s bei meinen Freunden regelmäßig Spieleabende. Großer Tisch, kleine Runde – ganz Corona-konform. Da ist es mir doch passiert, dass der stoischste Mensch, den ich kenne, das Monopoly-Brett . . . nun ja . . . sagen wir mal „unfair örtlich angepasst“ hat. Sehr zum Spaß unserer Mitspieler fanden wir ein „Hotel“ im Meerschweinchenkäfig wieder – zu spät, um es noch vor den Schweinchenzähnen zu retten, aber das ist eine andere Geschichte.

Nun wird auch die hübsche Polizistin vom Revier um die Ecke am Spieleabend teilnehmen. Ich muss mich also gut benehmen – sonst werde ich verhaftet!?

