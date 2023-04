Metalformers im Mondschein

Es ist ein Phänomen, das zumeist in Ortschaften auftaucht, in denen sich Supermärkte befinden, die über Einkaufswagen verfügen. Ich nenne es: Metalformers – die Revolution der Metallkörbe auf Rädern (angelehnt an die Action-Figuren Transformers, diese außerirdischen Roboter). Experten führen seit Jahren Studien durch, um herauszufinden, wann diese Metalformers in Erscheinung treten. Ersten Ergebnissen zufolge bäumen sie sich bei Wetterumschwüngen auf. Ob Temperatursturz oder -aufschwung: Wärme und Kälte wirken intensiv auf das Metall und scheinen die Wagen zu Bewegungen zu veranlassen.

Richtig impulsiv werden sie an Wärmetagen, die es bei zunehmenden Mond (aktuell im Zeichen des Löwen) gibt. Bekanntermaßen wirken diese Wärmetage auf alle Sinnesorgane – sowohl beim Menschen als auch bei Metalformers. Haben diese dann auch noch besonders viele Eiweißprodukte im Korb gehabt, kann das gefährlich werden. Denn an Wärmetagen sollte eine hohe Eiweißzufuhr gemieden werden. Was dann passieren kann, war am Wochenende an der Unterführung in Schwetzingen zu beobachten: Die Metalformers waren los und lagen beziehungsweise standen nach der Rückverwandlung in banale Einkaufswagen im Weg herum. Wobei noch anzumerken sei, dass benannte Wärmetage auch das Wohlbefinden des Menschen beeinflussen: Sie laden selbige energetisch auf, verleihen Lebensfreude. Manchmal, so heißt es, wohl auch etwas zu viel.

Dann schlägt das in Übermut um, der sich durch Unsinntreiben ausdrückt. Entschuldigung, ich schweife ab. Also, wo waren wir mit den Metalformers?