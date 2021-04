Missverständnis Hotline

Viele erleben es gerade selbst oder hören und lesen es von anderen: kein Durchkommen bei der (Impf)-Hotline. Wer derzeit versucht, einen Impftermin zu bekommen, braucht ziemlich viel Geduld. Kommt man über das Besetztzeichen hinweg und gibt über die Tastatur die entsprechenden Auswahlnummern ein, heißt es noch lange nicht, dass gleich „echte Menschen“ in der Leitung sind. Vielmehr kommt man in den Genuss einer musikalischen Untermalung, während der man immer wieder gebeten wird „zu warten, der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da…“ – und manchmal ist man dann plötzlich wieder aus der Leitung. Hotlines sind Einrichtungen mit hohen Wachstumsraten, wobei die Bezeichnung zu falschen Erwartungen führen kann.

Der „heiße Draht“ ist meist kein sofort zu erreichender Notruf wie bei Polizei, Feuerwehr oder ADAC, sondern als „Callcenter“ ein telefonischer Auskunfts- und Beratungsdienst, der die Sachbearbeiter im Hintergrund entlasten soll. Der Staat wie Unternehmen betreiben sie in unterschiedlichsten Größen und wer einmal in einer Bankhotline oder bei der Telekom festhing, kann sich über „Staus“ bei 116 117 kaum wundern. Manches Etikett weckt denn auch falsche Vorstellungen: Das berühmte „Rote Telefon“, das im Kalten Krieg einen (versehentlichen) Atomschlag zwischen Russland und den USA verhindern sollte, war gar kein Telefon sondern eine Fernschreibverbindung. Heute gibt es bei der Nato, dafür so etwas wie eine Whats-App-Gruppe. Doch zurück zur „Impfhotline“.

Im Gegensatz zu manchen Beschwerden berichten viele, die durchgekommen sind, von sehr freundlichen Mitarbeitern, die sich aufmerksam mit dem Anrufer beschäftigen, aber häufig dann doch keinen Termin finden können. Die Empfehlung, zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzurufen, erzeugt aber Unverständnis. Es wäre sicher schon einiges an Zeit gewonnen und Stress vermieden, wenn bereits beim persönlichen Telefongespräch die Daten aufgenommen und dann entsprechend abgerufen werden. Wie man hört, wird daran gearbeitet, bis dahin hilft nur Geduld.