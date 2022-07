Mit der Bahn? Ja, aber . . .

Dass es nicht völlig reibungslos ablaufen würde mit dem 9-Euro-Ticket – und damit ausschließlich mit Nahverkehrsverbindungen – nach Oberbayern zu reisen, war mir vorher schon klar. Gerade in Zeiten, in denen vermutlich viele Menschen dieses Supersparangebot nutzen werden. Dass ich aber so viel Pech habe würde, damit habe ich nicht gerechnet. Keine einzige Verbindung an diesen drei Tagen war auch nur annähernd pünktlich. Sicher kam da viel Ungewöhnliches zusammen: Busfahrer, die sich nicht auskennen, Haltestellen, die es nicht mehr gibt, Schafe auf den Gleisen, verspätetes Personal und, und, und . Aber bei der Deutschen Bahn gibt es noch sehr viel zu tun, um ein Niveau wie in anderen Länder zu erreichen.

Doch es gab auch erfreuliche Momente: nette Mitreisende, viele schöne Begegnungen in den beiden Partnergemeinden von Schwetzingen und ein Zugführer auf der Strecke zwischen Ansbach und Stuttgart, der für seine Freundlichkeit, seine witzigen Ansagen und seinen Service einen Preis bekommen sollte.

Letztlich würde ich es nicht empfehlen, so lange Strecken mit dem 9-Euro-Ticket zu machen, auch wenn sich so viel Pech nicht noch einmal wiederholen dürfte. Lohnenswerte Ziele, die in ein bis eineinhalb Stunden zu erreichen sind, gibt es auch bei uns genug, Nach Frankfurt zum Beispiel dauert es von Schwetzingen gerade mal eine Stunde.

Die Partnerkommunen Karlshuld und Schrobenhausen sind auf jeden Fall gute Ziele für einen Kurzurlaub – auch mit der Bahn. Aber eben nicht mit dem Nahverkehr. Und gerade für Karlshuld ist es ein Tipp, ein Fahrrad mitzunehmen. Da lassen sich die wenigen Kilometer von den Bahnstationen drumherum leicht bewältigen.