In unserer Straße war neulich Sperrmüll sehr ordentlich zur Abholung bereitgestellt. Und wie es manchmal so ist, las ich am nächsten Tag einen Artikel, in dem sich Eckart von Hirschhausen mit dem Thema Müll beschäftigte. Er meinte damit allerdings nicht die Reste, die wir tagtäglich an allen möglichen Ecken hinterlassen, sondern den „Müll“ in unserem Kopf. Deshalb auch überschrieben mit „Müll trennen im Kopf – eine kleine Anleitung zum Glücklichsein“.

Unabhängig davon, ob wir uns mehr zu den Jägern oder den Sammlern zählen: Im Laufe der Zeit finden sich in Wohnungen, Kellern und Garagen die unterschiedlichsten Gegenstände. Ausgelagert, vielleicht zur späteren (Wieder-)Verwendung, zum gelegentlichen Verschenken oder einfach nur, dass sie erst mal aus dem Weg sind. Weil sich aber die meisten Menschen nur schwer von etwas trennen können, fristen die Stücke oft ein langes Schattendasein, bis sie irgendwann die Lagerräume verstopfen und keinen Platz mehr für weitere ausrangierte Gegenstände lassen. Dann schlägt die Stunde des Sperrmülls und der manchmal ein bisschen wehmütige Abschied von vertrauten Teilen. Der ist mit der Weiterfahrt des beladenen Sperrmüllautos endgültig. Die Erleichterung, den Ballast auf „Knopfdruck“ losgeworden zu sein, ist aber meist groß.

Dass mit dem Müll in unserem Kopf ist leider nicht so einfach. Eckart von Hirschhausen geht es in seiner Kolumne auch mehr darum, das durch Dauervergleiche angeknackste Selbstbewusstsein zu stärken. Wir sollten uns nämlich nicht kleiner machen als wir sind, nur weil wir von uns mehr wissen als von jedem anderen. Er meint, „von dem Mist, der uns den ganzen Tag durch den Kopf geht, bekommen wir 100 Prozent mit. Von jedem Hin und Her, von jeder Notlüge, von jeder Lust auf etwas Verbotenes, von jedem neidischen, gehässigen und notgeilen Gedanken sind nur wir selbst Zeuge.“

Wir wissen nicht, was die anderen tagtäglich so alles an Mist im Kopf haben und wie klein vielleicht auch „Großsprecher“ sich manchmal fühlen. Wir bekommen ja nur den Teil mit, den sie aussprechen oder verkünden lassen und den sie tun. Es gibt aber keinen „Reset-Knopf“ für Gedankenmüll, so Neurowissenschaftler. Aber schon die Entscheidung darüber, was man aus geschönten Instagram, Facebook und sonstigen Medien konsumieren will, könnte bereits ein wenig mehr Platz im Kopf schaffen.