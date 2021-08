Murmeltier in der Bahnhofanlage

Unweigerlich kommt einem der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ in den Sinn, wenn man an die Schwetzinger Postbankfiliale in der Bahnhofanlage denkt. Denn schon mehrfach mussten wir darüber schreiben, dass dort Servicegedanke und Kundeninformation nicht sehr ernst genommen werden. Denn wieder einmal wurden die Öffnungs- oder eher Schließzeiten „vorübergehend“ geändert, ohne darüber zu informieren. Außer mit einem Zettelchen an der Tür, das so klein ist, dass es die Leute nicht erkannten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und so wartete am Samstagmorgen etwa ein Dutzend Menschen auf die Öffnung der Post – um dann zu erfahren, dass sie neuerdings samstags geschlossen hat – genau dann, wenn Berufstätige Zeit haben, Erledigungen zu machen. Auch am Freitagmorgen war zu, was ebenfalls Leute ärgerte, weil sie nicht ihre Briefe und Pakete abgeben und abholen oder dringende Bankgeschäfte erledigen konnten. Vielleicht wollte ja auch einer viel Geld anlegen oder einen Kredit beantragen.

Bei unserer Anfrage per E-Mail erklärte ein Pressesprecher, dass man am besten im Internet unter www.postbank.de/filialen tagesaktuell nachschauen soll, bevor man losgeht. Da stand nun am Dienstag, dass nun wieder jeden Tag von 9 bis 12.30 Uhr und außer donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Man kann sich aber auch eine andere Bank und einen anderen Versanddienstleiter suchen – so wie es die beiden verärgerten Damen vorhaben, die bei uns in der Redaktion angerufen haben. Aber vielleicht schafft es die Postbank auch irgendwann mal, eine Pressemitteilung rauszuschicken.