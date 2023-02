Nicht nur New York schläft nie . . .

New York ist ja laut Frank Sinatra die Stadt, die niemals schläft. So weit müssen wir gar nicht gehen. BASF, der Frankfurter Flughafen und viele andere Organisationen sind ebenfalls Tag und Nacht in Betrieb – vor und hinter den Kulissen.

Zu den niemals richtig Schlafenden gehören auch die Krankenhäuser. Wer einmal selbst als Patient im Krankenhaus war oder zu Besuch kam, ahnt die Maschinerie, die notwendig ist, um die Aufgaben rund um unsere Gesundheit zu erfüllen. Die Stationen sind dabei die Heimatbasis, mit Zimmer, Besuchsempfang und persönlicher Betreuung durch Stationsschwestern, Pflegern und anderen hilfreichen Geistern. Die sind meist sehr engagiert, herzlich und zugewandt.

Der Tag ist für die Patienten oftmals rundum verplant. Das geht vom morgendlichen Wecken um 7 Uhr, über die ersten Messungen vor dem Frühstück, bis zur Visite um 11 Uhr und individuellen Terminen am Vormittag. Mittagessen und Kaffeestunde sind Fixpunkte. Bis dann zwischen 16 und 17 Uhr eventuell noch eine Chefarztvisite erfolgt. Nach dem Abendessen steht die Zeit zur „freien Verfügung“, wobei um 20 Uhr die Übergabe von der Tages- zur Nachtbetreuung erfolgt. Treten keine Besonderheiten auf, hat der Nachtdienst ebenfalls seine Routinen. So kann es sein, dass um 24 Uhr oder morgens um 3 Uhr das Nachtlicht angeht und mit der Kontrolle ein Gruß verbunden ist. Um 7 Uhr beginnt wieder der neue Tag mit seinen Abläufen.

An den Krankenhausrhythmus gewöhnen sich die meisten schnell. So hatte eine Patientin das Gefühl, „ihr“ Krankenhaus hätte verschlafen, weil um 7 Uhr noch nichts zu hören war und auch niemand zum Wecken erschien. Als Frühaufsteherin ging sie ins Bad, kurz darauf öffnete sich die Zimmertür und die Schwester kam. Draußen herrschte der normale Tagesbetrieb. Ein Krankenhaus schläft eben nie.