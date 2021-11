Nike igittigitt

Nachhaltigkeit ist wichtig und wenn Verhalten tatsächlich nachhaltig gelingt, ist das toll. Es gibt aber durchaus Menschen, die den Nachhaltigkeitsbegriff als fürchterlich ausgelutscht erachten – er werde inflationär gebraucht und alsbald wisse man gar nicht mehr so recht, ob sich jetzt etwas Gutes dahinter verberge oder ob wieder jemand damit Schindluder treibe.

© Joe Tremmel

Sie haben es sicher auch gelesen, der Sportartikelhersteller Nike schreddert nagelneue Sneaker, Retouren, die nicht gepasst haben. Das Ganze findet unter dem Deckmantel eines Recyclingprogramms statt. Das ist schlicht eine Sauerei, die einen bereits wütend zurücklässt.

Und als Vater von Jungs in der Pubertät schwillt einem zusätzlich der Kamm, weil die auf die Nike-Teile ohne Ende abfahren. Im Hause Brückl ist ein riesiger Streit um das US Unternehmen entbrannt – das klingt dann so: „Vadder, die sehen halt richtig cool aus“ und „schau sie dir noch mal genau an, das sind deine letzten von der sch... Firma“.

Ich bin halt sauer – nachhaltig sauer, quasi übersäuert.

