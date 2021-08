Obst oder doch Gemüse?

Zu Sommer und Sonne gehören für mich süße Wassermelonen einfach dazu. Sie sind an heißen Tagen erfrischend und passen hervorragend in einen Obstsalat – und das, obwohl sie eigentlich gar keine Früchte sind. Wassermelonen gehören botanisch nämlich, wie beispielsweise auch Gurken, zu den Kürbisgewächsen und somit zum Gemüse.

So ist das übrigens mit vielen Lebensmitteln, die wir im Alltag überzeugt als Obst oder Gemüse bezeichnen. Obwohl ihr Name es zu verraten scheint, ist die Erdbeere zum Beispiel keine Beere, sondern zählt zu den Nüssen. Die eigentlichen Früchte sind nämlich die gelben Samen, die ringsum auf der roten Oberfläche sitzen. Das vermeintliche Fruchtfleisch ist in Wahrheit nur eine Scheinfrucht.

Bei einigen Lebensmitteln aus dem Garten ist die Zuordnung sogar noch etwas schwieriger: Sie sind weder Obst, noch Gemüse, sondern eine Mischung aus beidem – ein Fruchtgemüse. Das sind meist einjährige Gemüsepflanzen, deren Früchte über der Erde wachsen. Auberginen, Paprika oder auch Tomaten zählen dazu.

Und wussten Sie, dass die Avocado trotz ihres herben Geschmackes zum Obst zählt? Die Pflanzenart aus der Familie der Lorbeergewächse ist aus botanischer Sicht eine Beere. Früher wurde sie deshalb auch als Avocadobirne, Alligatorbirne oder Butterfrucht bezeichnet.

Das klingt alles ganz schön verwirrend und kompliziert – nur gut, dass es letztendlich vor allem auf eines ankommt: den Geschmack.