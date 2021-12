Obstblüte im Winter

Einer der schönsten Bräuche, die sich um Heilige ranken, ist das Schneiden von Obstbaumzweigen am 4. Dezember. Es ist der Namenstag der Heiligen Barbara. Die Legende besagt Folgendes: Als man die wegen ihres christlichen Glaubens zum Tode verurteilte Barbara in den Kerker zerrte, verfing sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid. Sie stellte ihn ins Wasser und am Tag ihrer Hinrichtung blühte er auf.

Und so werden bis heute am Namenstag der Barbara Zweige von Obstbäumen geschnitten und in Vasen gestellt, damit sie an Weihnachten ihre Blüten entfalten. Frühlingshafte Obstbaumblüten im Winter – das ist etwas ganz Besonderes.

Die Blüte ist aber nicht nur schön – sie diente einst auch als Orakel. Junge Mädchen stellten verschiedene Zweige mit Namenszetteln verschiedener „Favoriten“ ans Fenster. Bei dem jungen Mann, dessen Zweig vertrocknete, war in Liebessachen nichts mehr zu erhoffen – bei den anderen dagegen sah es gut in Sachen Hochzeit aus.

Zudem schloss man an Weihnachten aus der Anzahl der Blüten auf die Fruchtbarkeit und das Wetter des darauffolgenden Jahres. Und damit waren die Blüten auch Orakel für den Wohlstand der bäuerliche Gesellschaft.

