Ohnmachts- fantasien

Wem schwarz vor Augen wird, der fällt ja normalerweise vor allem in eins, nämlich in Ohnmacht. Meine Wenigkeit ist bei einer solchen Gelegenheit neulich außer in Ohnmacht dann gleich noch in eine Blumenvase gefallen. Der Anlass dafür war ein eigentlich kleiner, ambulanter Eingriff, der mehr Schmerzen mit sich brachte, als von mir leichtgläubig angenommen, was in Verbindung mit den aktuellen Temperaturen eine eher unpraktische Auswirkung auf den Kreislauf hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nervtötend und ungünstig wie der Körper gerne ist, kam die Ohnmacht aber nicht im horizontalen Zustand während des Eingriffs über mich, sondern natürlich im Anschluss daran beim Warten auf einen weiteren Termin. Retrospektiv ist der etwas eigenartige Blick der älteren Dame neben mir wohl nachvollziehbar, da ich vermutlich nicht vollständig gesund aussah – wer kann es einem verdenken, wenige Sekunden bevor man umfällt und eine Blumenvase mit sich selbst zerschlägt?

Das erstaunlich Angenehme an so einem Ohnmachtsanfall: Er schockiert eher Umstehende als den Fallenden, denn man selbst ist ja doch etwas abgelenkt. Ich erwachte dann jedenfalls zur ärztlichen Frage, ob mir etwas schwindelig geworden sei, was ich schwerlich verneinen konnte. Anschließend kümmerte man sich rührend um mich und lieh mir – zu meiner Schande aber großen Dankbarkeit – dann noch etwas Bargeld für ein Taxi nach Hause, selbst fahren stand eher nicht zur Debatte. Den Betrag für die Vase – mit etwas extra für die Kaffeekasse – habe ich selbstverständlich zum Nachsorgetermin mitgebracht. Es bleiben vom Vorfall: ein beachtlicher Schnitt am Unterarm, eine lustige Geschichte und der große Vorteil, dass ich im Gegensatz zur Blumenvase überlebt habe, um davon zu berichten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2