Orten wie im Film

Ohne Handy ist man bekanntlich ziemlich aufgeschmissen. Entsprechend unzufrieden war ich kürzlich als das Telefon nicht auffindbar war. Nach einigen hoffnungsvollen, aber erfolglosen Anrufen bei der eigenen Handynummer machte sich Verzweiflung breit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und die führte schließlich zur eigentlich anfechtbaren Idee, im Internet nach den Worten „Handy orten“ zu suchen. Und siehe da: Aus der Kritik gegenüber Technologieriesen wird da schnell opportunistische Dankbarkeit, wenn Google diesen Service tatsächlich anbietet, vorausgesetzt man ist am Smartphone im dazugehörigen Konto angemeldet. Glücklicherweise war das der Fall und so konnte Kontakt zur Finderin hergestellt werden. Die Ortung ergab, dass das Gerät schon in der richtigen Straße war und mithilfe von Google ließ sich eine Nachricht auf dem Bildschirm anzeigen – mit der Telefonnummer eines Freundes, den die Dame anrief und so ermöglichte, dass ich wieder die Uhrzeit kannte und sogar einen Wecker für den nächsten Tag hatte.