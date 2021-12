Ruhig und gelassen

Im Advent platzt unser Terminkalender aus allen Nähten – obwohl wir uns ja in diesem Jahr mit den Kontakten wegen Corona eigentlich beschränken. Dennoch nehmen sich viele Menschen in diesen angeblich so besinnlichen Wochen letztlich dann keine Zeit mehr für sich selbst. Manche glauben, darauf könnten sie sogar noch am ehesten verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall – die Zeit für uns selbst ist leider alternativlos, wie es in der Politik so gern heißt. Denn ohne diese Momente des Innehaltens brennen wir ruckzuck aus. Wenn es uns gelingt, kleine Oasen der Selbstfürsorge in den Alltag einzubauen, trägt diese Zeit so viel Kraftstoff in sich, dass ich den weiteren Herausforderungen wieder mit neuem Elan begegnen kann. Und dann haben wir auch wieder die Kraft für andere.

Außerdem lohnt es sich immer, die Stresssituation genau zu hinterfragen: Habe ich gerade einen von außen auf mich einprasselnden Stress oder mache ich ihn mir vollkommen überflüssigerweise selbst? Vielleicht stresst mich allein der Gedanke, noch irgendeine vorgeblich wichtige Verpflichtung wahrnehmen zu müssen, auf die ich mich nicht wirklich freuen mag.

Wie kann ich da nur ausbrechen, wenn ich darin tatsächlich nur den Pflichttermin sehe? Zumindest indem ich den Gedanken verändere und nach positiven Aspekten des Termins suche. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und die Perspektive lässt sich verändern. Und geht das nicht, gibt es noch den Weg der Absage. Wir haben also die Wahl: Wir können uns immer ganz gezielt gegen den Stress und für mehr Ruhe und Gelassenheit entscheiden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und insbesondere in einer Zeit, in der die Tage und Wochen nur so dahinzurasen scheinen, lädt uns der Advent ein, bewusst einen Gang zurückzuschalten, zur Besinnung zu kommen, eben damit wir nicht wieder das Gefühl haben, dass Weihnachten inmitten der hektischen Geschäftigkeit plötzlich da ist und wir noch so gar nicht in Stimmung dafür sind.

Tja, und da sind wir wieder bei der Gelassenheit. Wie heißt es so schön in diesem bekannten Sinnspruch? „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die kommende Zeit viel Weisheit. Einen schönen Tag noch – achten Sie gut auf sich.