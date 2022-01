Rumpsteak und Leberwurst

Heldentenöre sind eben auch nur ganz normale Menschen. Diese Erkenntnis lässt sich aus meinem Telefonat mit dem früheren Stadtrat und gelernten Metzger Toni Völker gewinnen. Er hat sich wahnsinnig über unsere Veröffentlichung zum 100. Geburtstag von Jean Cox gefreut, der ja mehr als 17 Jahre in Plankstadt wohnte. Ein guter Freund und Kollege von ihm, der lyrische Tenor Thomas Lehrberger, hatte sein Domizil bei Toni Völker im Haus und da begegnete man sich natürlich des Öfteren.

Als man dann eines Abends zusammensaß, servierte Toni seine legendäre Hausmacher Lewwerworscht. Ein anderes Mal haute seine Frau perfekt geschnittene Rumpsteaks auf den Grill. Jean Cox sei kaum zu bremsen gewesen und Toni Völker wurde so über Nacht zum Leib- und Magenlieferanten des weltweit erfolgreichen Heldentenors. Und sein Untermieter Thomas Lehrberger nahm Toni und seine liebe Frau natürlich öfters mal mit ins Theater, wo dieser ja am liebsten den „Vogelhändler“ sang. Zum Beweis stimmte Toni Völker gleich mal eine der berühmten Arien an. „Wir saßen dann manchmal noch bis drei Uhr nachts mit den Künstlern zusammen, für mich als Bub vom Land war das ja auch eine ganz andere und neue Atmosphäre.“

Zu seinem früheren Untermieter Lehrberger hat Toni Völker bis heute Kontakt, der lebt inzwischen wieder in seiner alten Heimat in Reit im Winkl und erfreut sich seines Lebensabends. Der gemeinsame Freund Jean Cox, den sie beide sehr bewundert haben, ist ja leider schon vor zehn Jahren verstorben.