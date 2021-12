Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, nun ist’s ja bis Weihnachten nicht mehr lange hin.“ So heißt es im Liedtext. Das Jahr neigt sich also dem Ende zu – Zeit über schlechte Gewohnheiten nachzudenken und sich Vorsätze zu schaffen. Jeder von uns hat solche ungeliebten Eigenschaften, die andere allerdings nicht unbedingt stören müssen. Es kann sein, dass wir zu viel Schokolade essen, noch immer rauchen oder – und da stören wir dann doch andere mit Sicherheit – Gesprächspartnern zu oft ins Wort fallen.

Was ist Ihre schlechte Gewohnheit? Denken sie kurz darüber nach – aber verurteilen Sie sich deswegen nicht, schließlich ist niemand perfekt. Haben Sie einen Punkt bei sich gefunden, den Sie als schlechte Gewohnheit sehen? Dann gehen Sie einen Schritt zurück: Wo kommt diese schlechte Gewohnheit her? Betreiben Sie ein wenig neugierige Ursachenforschung. Wann tritt die Gewohnheit bei Ihnen auf?

Eigentlich wollen wir ja gerade in der Adventszeit sehr besinnlich und entspannt sein – das ist gut gegen schlechte Angewohnheiten. Experten haben festgestellt, dass Stress dazu führt, dass sich Menschen noch stärker gewohnheitsbasiert verhalten. Dass ein bewusstes, reflektiertes Kontrollieren noch schwerer wird, wenn wir unter Druck stehen. Dann kommen die schlechten Gewohnheiten ganz selbstverständlich daher.

Also durchatmen. Wenn diese Gewohnheit mit etwas Abstand gesehen für Sie eigentlich nicht akzeptabel ist, kommt der nächste Schritt: Können Sie sich vorstellen sich diese Eigenart abzugewöhnen? Versuchen Sie einfach bis Weihnachten jedes Mal, wenn Sie sich bei dieser Gewohnheit ertappen, kurz innezuhalten. Überlegen Sie kurz, was Sie da gerade machen und warum Sie es machen. Und nun entscheiden Sie sich: Wollen Sie das Verhalten in dem Moment unterlassen oder begreifen Sie es als Teil von sich und akzeptieren Sie es voll und ganz?

Vielleicht machen Sie sich und anderen mit dem möglichen Ende der Gewohnheit ganz überraschend ein schönes immaterielles Weihnachtsgeschenk. Oder Sie lernen, sich und Ihre ganz besonderen Eigenheiten zu akzeptieren – das ist dann für Sie ein tolles Geschenk, oder?