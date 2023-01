Sündenregister ist noch kurz

Ein frohes und gutes neues Jahr! Das ist ein Wunsch, der in diesen Tagen oft gehört wird. Und noch geht der fromme Wunsch für die meisten von uns in Erfüllung, weil Neujahr terminlich so direkt dem Silvestertag folgt. Halten Sie mich für einen Pessimisten, aber nie mehr wird das neue Jahr für die meisten von uns so persönlich unbelastet sein wie gerade jetzt. Denn das persönliche Sündenregister 2023 ist bislang wohl noch überschaubar. Und sollte in der Silvesternacht doch einiges in dieser Richtung passiert sein, wird es noch unter 2022 verbucht – ist also längst abgehakt.

Und auch die berühmten guten Vorsätze halten, wie eine Umfrage gezeigt hat, bei einer Mehrheit der Menschen zumeist noch ganztägig am 2. Januar. Und sei es auch nur, weil wir noch satt und zufrieden von den zurückliegenden Festtagen zehren oder uns nach dem ausgiebigen Feiern einfach die Kraft zum „Sündigen“ fehlt. Aber wenn Erschöpfung die Moral erleichtert, ist das umso besser!

Doch mal ehrlich: Wenn wir die guten Vorsätze im gesamten Jahr 2023 einhalten würden, was sollen wir uns denn dann noch für 2024 vornehmen? Da ist es doch ganz gut, wenn wir über kurz oder lang doch wieder schwach werden. Blicken wir also optimistisch nach vorn und freuen uns, in 364 Tagen wieder neu durchstarten zu können. Frohes neues Jahr.