Swimmingpool und Rollbraten

Es gibt Tage, die hakt man besser nur ab. Gerade habe ich einen solchen erlebt. Vier Uhr morgens wache ich schweißgebadet auf, weil mir einfällt, dass ich für die Arbeit noch etwas Dringendes erledigen muss. Dank Homeoffice kein Problem. Also an den Laptop. Um effizient zu sein, packe ich gleich noch die Waschmaschine voll. Als ich etwas später an diesem Morgen die Arbeit erledigt hatte und ins Bad ging, wurde mein heimlicher Traum eines Swimmingpools wahr – nur leider an der falschen Stelle: direkt im Badezimmer. Waschmaschine ausgelaufen. Es hat etwas länger gedauert, bis ich das knöcheltiefe Wasser in Eimer gefüllt und weggekippt hatte. Etwas Gutes hatte das Ganze: Das Bad war schön sauber.

AdUnit urban-intext1

Gleicher Tag, andere Szenerie: Warum der Rollbraten seinen Namen hat, weiß ich jetzt auch. Sie ahnen es sicher schon: Frisch aus dem Ofen genommen, kullert die Speise vom Blech einmal quer durch die Küche. Blöd nur, dass die Waschmaschine dort nicht steht . . .