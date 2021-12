Es wird oft genug beschworen: Die Adventstage sollen eine besinnliche Zeit in Vorfreude auf Weihnachten sein. Teilweise gilt das auf Teufel komm raus! Damit scheinen die Hektik im Alltag und Stress in der Arbeit sogar noch größer zu sein als in den Wochen vor dem Dezember. Erstaunlicherweise stehen gerade jetzt – auch mit Corona – unzählige Termine auf dem Plan. So fällt es natürlich nicht immer leicht, zur Ruhe zu kommen und den Zauber des Advents wirklich zu fühlen.

Der Name „Advent“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Ankunft“. Gemeint ist ursprünglich mit der Ankunft die Geburt Jesu Christi. Inzwischen können wir es aber auch so verstehen, dass wir uns auf die Ankunft des großen Familienfestes vorbereiten – auch wenn das erneut unter dem Vorzeichen der Pandemie stattfindet.

Die Adventszeit - eine besinnliche Zeit vor dem heiligen Fest. © Pixabay

Bei der Vorbereitung helfen uns zahlreiche Traditionen und Rituale. Adventskalender, Adventskranz, Plätzchen backen, weihnachtliche Beleuchtung und Dekoration sind mehr als nur schöne Kindheitserinnerungen. Sie sind Symbole für Freude, Wärme, Familiensinn und Nächstenliebe. Und es lohnt sich, sie zu bewahren und sich von ihrem Zauber erfüllen zu lassen.

Doch dazu muss man bereit sein, diesen Zauber auch zu sehen, vielleicht kurz innezuhalten, um den Moment zu genießen, und das Licht der Adventskerzen in sein Herz zu lassen. Hetze, Stress und Termindruck sind da schlichtweg kontraproduktiv. Also lassen Sie uns gemeinsam mit diesem Adventskalender unserer Zeitung Tag für Tag solche Momente des Innehaltens schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam mit offenem Herzen und offenen Augen durch diesen Advent flanieren.

