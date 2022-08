Über die Dankbarkeit der Stars nach Musik im Park in Schwetzingen

Schwetzingen. Der Schwetzinger Schlossgarten ist einfach eine einzigartige Location – das finden nicht nur die stolzen Schwetzinger, sondern auch die Stars, die bei Musik im Park auftreten. Die Bühne vor malerischer Kulisse, mit Blick auf die beliebte Obstwiese und die Moschee, sorgt wohl immer wieder dafür, dass nicht nur die Besucher eine außergewöhnliche Zeit erleben, sondern auch die Künstler. Nicht umsonst zeigen sich Sarah Connor, Wincent Weiss, Toto oder auch Max Giesinger auf ihren Social-Media-Kanälen nach den Konzerten dankbar.

Letzterer schwärmt schon während des Konzerts von „einer der schönsten Locations der ganzen Tour“. Giesinger hat aber auch deshalb eine ganz besondere Zeit bei Musik im Park, weil der Schwetzinger Schlossgarten für ihn – mit Wurzeln im Raum Karlsruhe und langjähriger WG in Mannheim – sowas, wie ein Heimspiel ist. Sogar Mama Giesinger kommt da zum Konzert.

Aber auch ohne familiäre Unterstützung feiern die anderen Musik im Park-Stars ihre Shows im Schwetzinger Schlossgarten mit Begeisterung. So schreiben die Rock-Legenden von Toto auf Instagram „Thank you Schwetzingen for a killer night“, was zu Deutsch etwa „Danke Schwetzingen für eine unglaubliche Nacht“ bedeutet. Kool & The Gang gehen sogar noch einen Schritt weiter und titeln unter einem Foto aus dem Schlossgarten: „Bis zum nächsten Mal.“ Ebenso teilt Sarah Connor auf ihrem Instagram-Profil nicht nur ein Impressionen-Video, sondern auch ein Foto von der Bühne im Schlossgarten und schreibt dazu „Danke ihr Hasen! Das war wunderschön mit euch gestern!“ Den Abschluss bei Musik im Park 2022 bildet Wincent Weiss und auch er lässt seine Fans und Follower im Nachgang wissen, dass es ihm gefallen hat: „Danke für den schönen Abend in Schwetzingen!“

Tolle Komplimente für unsere Stadt . Vielleicht kommt ja der eine oder andere Künstler wieder mal bei uns vorbei.