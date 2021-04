Na klar, die Jungs freuen sich, fiebern darauf hin – nicht nur die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen, sondern auch alle anderen, die nun in Ligapokal oder Aufstiegsrunde endlich wieder ihrem geliebten Sport unter Wettkampfbedingungen nachgehen dürfen. Monatelang haben sie sich intensiv, aber eben nur individuell fit gehalten, bevor sie seit einiger Zeit wieder die Erlaubnis haben, im Mannschaftstraining gemeinsam zu arbeiten. Sie gelten als „Profisportler“, obwohl es in dieser Spielklasse nur die allerwenigsten sind. Bei der HG sind alle Akteure hauptsächlich berufstätig, Studenten oder Schüler.

Doch: Ist es also ein vernünftiges Zeichen, dass es jetzt am Wochenende wieder losgehen soll?

Im Hinblick auf die Überlegungen der Bundesregierung, auf bundeseinheitliche verschärfte Maßnahmen hinzuarbeiten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der deutschlandweit steigenden Zahl von belegten Intensivbetten, ist es vielleicht kein wirklich gutes Signal. Es sind zwar umfangreiche Test- und Hygienekonzepte ausgearbeitet und vorbereitet worden. Doch was sind sie wirklich wert? Ist – nicht nur – der Hallensport eventuell sogar ein Pandemietreiber?

Laufend ist in den Medien von verlegten Begegnungen zu lesen, von ganzen Teams, die in Quarantäne müssen – zum Beispiel gerade der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen. Ein Studie vom letzten Monat ist dabei besorgniserregend. Nimmt man die Zahl bekannt gewordener Infektionsfälle aus der ersten Handball-Bundesliga – nur jene der aktuellen Saison, ohne die Fälle aus dem Frühjahr und Sommer 2020 – und setzt sie ins Verhältnis zu den am Coronavirus erkrankten Menschen deutschlandweit seit Beginn der Epidemie vor über einem Jahr, kommt man zu einem Wert, der dreifach höher ist als der nationale Durchschnitt.

Möglicherweise liegt dies ja nur an den flächendeckend durchgeführten Testserien. Aber auch andere Sportarten zeigen hier zumindest gefühlte Auffälligkeiten. Denken wir dabei nur an die Leichtathletik-Halleneuropameisterschaft. Auch manche Gruppen von Wintersportlern oder Fußballern, die ihre Betätigung ja in der Regel im Freien ausüben, trifft es vermeintlich häufiger als den Rest der Bevölkerung.

Vielleicht lohnt es sich, darüber doch noch einmal nachzudenken.

