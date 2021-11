Von „Cringe“ bis „Demut“

Derzeit wird das neue „Jugendwort des Jahres“ vermarktet. Man darf gespannt sein, wie lange sich „Cringe“ halten wird. Mit solchen Wortschöpfungen ist es wie mit den „Geheimtipps“: Wird überall darüber geredet, sind sie weder geheim noch exklusiv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur die Jugend hat ihre Sprachspezialitäten, auch Politiker sind da oftmals wie Lemminge und folgen eine Zeitlang gleichförmig einer Wortschöpfung. Vor ein paar Jahren war auf einmal alles „desaströs“. Der Begriff wurde auch von den Medien inflationär gebraucht, bevor er dann wieder in der Floskelschublade landete.

Das Politikerwort nach der Wahl – zumindest bei einem Teil der Politiker etwas verwunderlich – war plötzlich „Demut“. Am Wahlabend und den Tagen danach sprach man in Interviews und Talkshows ständig davon, dass man sich den Wahlergebnissen mit Demut stellen müsse – einzig die AfD wollte da nicht einstimmen. Es wäre schon interessant, was die Demütigen damit meinten. Ist es etwa die Einsicht, dass man demütig akzeptiert, dass es in den Wahlergebnissen etwas Unerreichbares gab oder man gar, althochdeutsch, die „Gesinnung eines Dienenden“ verinnerlicht. Weil aber Demut eben in vielerlei Begrifflichkeit vorkommt, bleibt es spannend zu beobachten, wie weit die neue Demut tatsächlich zu einer inneren Haltung führt oder ob es eine nur nach außen dargebotene unechte Demut ist.

Bereits bei der ersten Sitzung des neuen Bundestages konnte man ja schon erhebliche Risse in der Demutshaltung sehen. Je weiter die Ampelverhandlungen gedeihen, wird sie sich dann mehr und mehr verflüchtigen. Die rhetorischen Keulen gegen die politischen Wettbewerber und auch nicht verwunderlich, die eigenen „Oppositionsparteifreunde“, sind längst wieder ausgepackt. Wie bei den Jugendwörtern des Jahres warten, die nächsten Floskeln aber bestimmt schon auf ihren Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2