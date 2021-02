  Von „Jaunern“ und „Zoppern“

Schwetzingen ist nicht nur heutzutage – wenn nicht gerade Corona ist – ein beliebtes Reiseziel. Auch in früheren Zeiten war dies so, wenn man an die vielen hochwohlgeborenen oder prominenten Gäste am kurfürstlichen Hof denkt wie etwa Schiller und Mozart. Dass einst auch weniger beliebte Zeitgenossen gern in der Stadt logierten, ist nicht so bekannt. Von „lichtscheuem Gesindel“ erzählen alte Aufzeichnungen. Getarnt als Handwerksbursche oder Bettler zogen sie durchs Land und entzogen sich so dem Arm der richterlichen Gewalt. Zum Schein handelten sie mit Krämerwaren, Zunder und Feuersteinen, auch mit Stoffen und bunten Halstüchern, Tabakspfeifen, Galanteriewaren und sogar mit steinernen Kreuzen. Oft fuhren sie mit einem Wagen mit beachtlichem Warenvorrat von Flecken zu Flecken. Manche gaben sie sich auch als Student, Kaufmann oder Landschaftsmaler, Schauspieler, Logenbruder oder Ex-Offizier aus.

AdUnit urban-intext1

Von solchen Leuten, deren Straftaten bekannt waren und die ihr Leben meist auf der Landstraße zubrachten, wurden von den Ministerien des Innern der einzelnen Länder gedruckte Verzeichnisse herausgebracht und den kleinsten Gemeinden zugeleitet. Eine solche „Jauner-Liste“ aus Karlsruhe aus dem Jahre 1827 berichtet auf 71 Seiten von „Jaunern, Vaganten, Raub- und Diebsgesindel“, die nicht eingefangen waren.

Eine Hochburg der Straßenbrüder soll während der Kurzeit das mondäne Baden-Baden gewesen sein. Aber auch Schwetzingen findet Erwähnung. Und es soll einen Wirt gegeben haben, der den sogenannten „Zoppern“ gern Unterschlupf gewährt hat. So ist in der Liste die Rede von einen Küfer aus Schweidnitz in Schlesien, der sich als Landschafts- und Theatermaler ausgab, sehr oft nach Mannheim kam, aber in Schwetzingen logierte. „Er ist ein sehr guter Freund des Wirtes und hat mit ihm schon in der Bayerischen Klassenlotterie gewonnen“, steht geschrieben. Von Reizenstein, der Fuldaer Schneider genannt, habe sich für einen holländischen Offizier ausgegeben, auf vorgenannten adeligen Namen falsche Zeugnisse besessen, sei aber sei-ner Profession nach ein Weber. „Er logiert wie mancher andere häufig in Schwetzingen bei dem bekannten Wirt.“

Nur wer der Wirt ist, war nicht mehr herauszufinden. Seine Verfehlungen wären ja auch längst verjährt. Es wäre interessant zu wissen, wo die „Jauner“ heutzutage einkehren dürften. Im „Ritter“ könnten sie ja die Plätze der nicht mehr erwünschten Politiker einnehmen . . .