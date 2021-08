Von Rhein, Erft und Themse

Es sind Momente wie diese, die einem deutlich machen, wie weltweit das weltweite Netz ist. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs BBC plant eine Dokumentation über die Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Bei der Recherche zum Thema entdeckten die britischen Kollegen auf unserer Homepage www.schwetzinger-zeitung.de das spektakuläre Video über die Flut in Brühl, das uns die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung gestellt hatte.

Der Drohnenflut über die überschwemmten Schwetzinger Wiesen begeisterte in London derart, dass sofort eine Anfrage ins Haus flatterte, ob der Sender die Aufnahmen zur Verfügung gestellt bekommen könnte. Dazu waren die Brühler Kameraden mit stolzgeschwellter Brust natürlich nur zu gern bereit.

Es ist allerdings fraglich, ob auf der Insel die Aufnahmen aus Brühl auch tatsächlich über den Bildschirm flimmern werden, denn offensichtlich sind die britischen Kollegen geografisch einer Verwechslung aufgesessen, die auch in Deutschland oft vorkommt. Sie dachten wohl, die Aufnahmen der Flut würden aus der Stadt Brühl im Rhein-Erft-Kreis stammen. Dort hat die Fluten deutlich schlimmere Spuren hinterlassen, als in der Kurpfalz. Es waren sogar Todesopfer zu beklagen. Da ist unser Brühl beim Hochwasser vergleichsweise unbeschadet weggekommen.

So oder so – der Vorgang zeigt, wie eng die Welt inzwischen zusammengerückt ist. Die Schwetzinger Zeitung und die Freiwillige Feuerwehr Brühl werden auch in der Metropole an der Themse wahrgenommen. Da kann man doch schon ein wenig stolz sein, zur Weltpresse zu gehören.

