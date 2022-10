Von wegen „Smart Home“

Es wird ja wirklich vieles erforscht und mit Studien abgesichert – aber essenzielle Themen gehen der Wissenschaft aus rätselhaften Gründen immer wieder durch die Lappen. Wann gibt es endlich Fortschritte bei der Intelligenz von Batterien? Ihr Einsatz in Rauchmeldern ist überfällig – denn die Mistdinger geben grundsätzlich immer nachts ihren Geist auf – und das erhöht die Unfallgefahr immens.

Da ist immer von „Smart Home“ die Rede, warum kann man nicht dafür sorgen, dass eine simple Zeitautomatik die Stromspeicher so schlau macht, dass sie Warnsignale zu einer vernünftigen Zeit senden? Bei mir ist jedenfalls noch nie so ein Ding tagsüber in den Piepmodus übergegangen.

Wenn die Frage nach Kosten-Nutzen-Relation der Entwicklung aufkommt, sollte gleich mituntersucht werden, wie viele Haushaltsunfälle vermieden werden, wenn Menschen nicht mehr im Halbschlaf durchs Gebäude irren, um den Verursacher der lästigen Störung aufzuspüren.

Oder weil sie in nicht ausreichend wachem Zustand auf Stühle oder anderes steigen, um das enervierende Geräusch abzustellen. Schließlich sind die Biester ohne Hilfsmittel selten erreichbar. Und in der Regel stehen Leitern oder Tritte ja nie in dem Raum, in dem sie gebraucht werden, sondern im Keller oder anderen von der Akustikterrorquelle weit entfernt liegenden Räumen.

Schließlich ist es nicht ratsam, auf die Methode einer betagten Nachbarin zurückzugreifen, die sich ebenfalls dem schrillen Warnsignal nicht aussetzen möchte, aber gerne Dampfnudeln backt. Nachdem ihre Familie ihr das Besteigen von Leitern untersagt hat, steht bei ihr für solche Fälle stets ein Besen bereit, mit dem sie den vorlauten Rauchmelder im Falle eines unerwünschten Auslösens von der Decke fegen kann, um ihm die Batterie zu entziehen.

Und sollten noch ein paar Forschungsmittel übrig sein, könnte man auch gleich mit untersuchen, nach welchem grausamen Gesetz man immer dann eine rutschende Pyjamahose trägt, wenn man nachts Leitern durch die Gegend schleppen muss . . .