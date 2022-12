Vorsätzlich ohne Vorsätze in Jahr 2024

Meine Nervosität vor dem Jahreswechsel liegt bei null, Silvester kann kommen, obwohl die Schweinelende vom zweiten Weihnachtsfeiertag, die Schoko-Nikoläuse und der Alkohol auch von den anderen Feiertagen noch nicht ansatzweise abgearbeitet sind. Das ist so ein gutes Gefühl, denn in den vergangenen Jahren ließ ich mich von (guten) Vorsätzen fürs neue Jahr (ver-)leiten – doch dieses Mal: drauf gepfiffen.

Ich habe Jahreswechsel-lang probiert, mit dem Rauchen aufzuhören und es gelang mir nicht. Das war zusätzliche Last mit dem Laster. Heute rauche ich nicht mehr und die Lust darauf kam unterm Jahr. Ewig wollte ich schlanker sein, das Verlangen steigerte sich wiederholt bei Wechseln von Dezember auf Januar. Doch ich schaffte es nicht, der Spaß am Sporteln erwuchs dann einst im Frühjahr und die Pfunde purzelten. Beim bewussteren Leben steige ich öfter mal aufs Fahrrad um – lange genug hat’s gedauert – während einem gefühlt immer dickere Autos sogar mit „E“ am Ende des Nummernschilds auf immer engeren Straßen entgegenkommen – das mit der Nachhaltigkeit dauert halt (noch) paar Jahreswechsel. Um bei der Allgemeinheit zu bleiben: Am Beginn von Corona schwang die Zuversicht mit, dass es im Nebeneffekt menschlicher macht, uns zusammenschweißt. Jetzt „am Ende“ ist gewiss, dass es kaum egoistischer geht.

Das neue Jahr kann kommen – ich bin achtkantig entspannt, vorsätzlich warte ich kommendes Jahr erst einmal (die anderen) ab.