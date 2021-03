Vorteile für beide Seiten

Frühlingsgefühle breiten sich aus. Und zwar bei Mensch und Tier. Wobei wir schon beim Thema wären, denn bekanntlich finden ja Tiere im Hause immer mehr Zuspruch und Interessenten, wie man in Statistiken liest. Was kann es doch den Homeoffice-Alltag beleben, wenn ein schnuckeliges Hündchen sich unterm Tisch durch den Kabelsalat wuselt. Hunde sind lieb und treu. Man findet sie im Tierheim, bei Züchtern und in Anzeigen zu Straßenhunden, die zwar noch im Ausland sind, aber bald einfliegen werden.

Und dann? Ganz einfach: Steueramt im Hockenheimer Rathaus anrufen: „ Ich möchte für meinen Hund Steuern zahlen und ihn anmelden.“ „Auf welchen Namen?“ „Fiffi“.

Der US-Schriftsteller Mark Twain war ja überzeugt, dass Tiere die besten Freunde sind: „Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht.“ Und machen nunmehr für manche den Lockdown durch verordnungskonforme Nähe erträglicher. Die meisten Tiere machen das geduldig mit, weil sie wissen, dass sie hinterher etwas zu fressen bekommen. Sie benehmen sich also wie jeder normale Mensch

Man kann an dieser Stelle natürlich nicht ins tierische Detail gehen, aber Katzen oder Hunde lassen sich nun mal besser kraulen als Feuersalamander oder Nacktschnecken. Mit Schildkröten unter dem Tisch ist es auch nicht so einfach, obwohl sie ja durchaus etwas Beruhigendes haben könnten: Lebt sie überhaupt noch? Hat sie sich bewegt? Natürlich hat sie sich bewegt, fällt einem ein, war zwar gestern, aber immerhin.

Vielleicht ist die Sache mit dem Hund dann doch besser. Viele Hundebesitzer sind von ihrem Vierbeiner begeistert: „Der gehorcht aufs Wort.“ Und das stimmt auch – wenn Herrchen oder Frauchen richtig fragt: „Kommst Du her oder nicht . . .?“

Der 1963 verstorbene bekannte englische Schriftsteller Aldous Huxley hat sich über Hunde gewiss geistreiche Gedanken gemacht, als er schrieb: „Für seinen Hund ist jeder Mensch ein Napoleon. Deshalb sind Hunde so beliebt.“

