Galeria in Speyer und Mannheim müssen nicht schließen. Der Kanzler verkündete Wumms und Doppel-Wumms – mit Verbesserungen bei Bundeswehr, Wohnungsbau, Pflege oder Krankenhäusern. Schienen, Brücken, Straßen und Umweltschutz ebenfalls nicht zu vergessen. Es sind viele sogenannte „Baustellen“ im Land, die eines gemeinsam haben: Schnelle Umsetzung ist nur selten in Sicht. Denn nach den Ankündigungen kommen die Mühen der Ebene: Planungs- und Genehmigungsverfahren, Einsprüche und bürokratische Hemmnisse. Außer den LNG-Terminals ist bisher nach schnellen Ankündigungen auch nichts wirklich schneller gegangen. Bereitgestellte Mittel werden nur langsam abgerufen, Aufträge folglich erst mit Verzögerung erteilt. Besonders drastisch gerade bei der Bundeswehr zu sehen, aber langjährige Gewohnheit bei Verkehrsplanung und sonstiger Infrastruktur. Die Rechnungshöfe der Länder und des Bundes legen zwar bei Fehlplanungen und Verschwendung den Finger in die Wunde, wirkliche Macht haben sie keine. Es ist notwendig, dass die demokratischen Gremien von den Gemeinderäten bis hin zum Bundestag – bei aller Parteipolitik – entsprechenden Druck auf die „Ausführenden“ in Verwaltung und Wirtschaft aufbauen. Die gefassten Beschlüsse müssen auch konsequent umgesetzt werden.

Und was Galeria-Kaufhof betrifft, ein Besuch in Mannheim war ernüchternd. Von größeren Kundenströmen weit und breit nichts zu sehen und das Einkaufserlebnis auch eher durchwachsen. Nicht geschlossen, bedeutet eben leider noch nicht, gerettet! Entscheidend sind die Kunden, die kommen müssen und auch Umsatz bringen. Sonst war’s das endgültig.