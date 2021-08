Was soll nur dieses „Nur“?

Die Olympischen Spiele sind vorbei und ich habe, aus welchen Gründen auch immer, mir nur wenige Wettkämpfe angeschaut. Aber was ich gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt.

Was mich verärgert und was ich nicht verstehen kann, ist die Berichterstattung in einigen Medien. „Wir sind nur auf Platz neun des Medaillenspiegels.“ Wieso nur?

Ist es nicht bewundernswert und beachtlich, wie die Athleten es gemeistert haben, während der Pandemie mit den unendlich vielen Auflagen so zu trainieren, um überhaupt zu den Olympischen Spielen zugelassen zu werden? Warum kann man nicht eine positive Aussage machen und zum Beispiel sagen: „Toll, wie unsere Sportler trotz Corona so gut medaillenmäßig abgeschnitten haben und nicht: „Deutschland hat noch nie so einen schlechten Medaillenspiegel erreicht.“

Die Athleten haben alle ihr Bestes gegeben, jeder kann stolz auf seine Leistung sein. An der Stelle sei auch noch einmal an den olympischen Gedanken erinnert: Dabeisein ist alles. Aber leider ist es so, dass es auch bei Olympischen Spielen nur um eines geht: um Geld. Die Sponsoren investieren ja nicht umsonst in Sportler. Sie wollen am Ende des Tages auch etwas, mit dem sie sich wiederum schmücken können.

Dennoch: Ich finde den diese Art der Bewertung beleidigend und entwürdigend jedem einzelnen Wettkämpfer gegenüber. Das haben sie nicht verdient. Meine Wertschätzung haben sie.