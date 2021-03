  Wenn, dann bitte Häuptlingin!

Grünen-Politikerin Bettina Jarasch hat für eine Diskussion – auch im Internet – gesorgt. Nein, sie sprach nicht über Zigeunerschnitzel und auch nicht über Mohrenköpfe – ups, das darf man ja nicht mehr sagen! Und wenn es nach einigen anderen Menschen geht, dann auch nicht mehr Indianer. Zumindest war Jaraschs Aussage über ihren Kindheitstraum, einmal ein Indianerhäuptling zu werden, der Auslöser für einen Sturm die Entrüstung. Und für mich definitiv ein Amüsement in den zurückliegenden 72 Stunden – und für die nächsten 36 Stunden.

Ich überlegte mir gleich, wie ich dem Dreijährigen jetzt veranschauliche, dass sein Lieblingsheld „Yakari“ kein kleiner Indianer ist, sondern ein Junge, der in einer Kommune aufwächst, die sehr naturverbunden lebt und dessen Stirnband mit Feder ein Fashionutensil vieler Menschen in derartigen Kommunen wurde.

Olaf Hennings Partyschlager „Komm’ hol das Lasso raus“ muss natürlich umgedichtet werden. Denn „Cowboy und Indianer“ wird nicht mehr gespielt. Aber was dann? „Komm’ hol das Lasso raus, wir spielen Frauchen und Hund“ oder „Domina und Sklave“? Nee, Sklave ist auch politisch nicht korrekt, wenn auch geschichtlich verankert. Aber was soll’s, so was zählt nicht mehr.

In meinen Karl-May-Büchern werde ich selbstverständlich alle Worte mit „Indianer“ schwärzen – Indianerehrenwort! Ähm – oder halt einfach Ehrenwort. Und auch die Filme rund um Winnetou gehören überarbeitet oder sonst knallhart verboten.

Bettina Jarasch entschuldigte die Aussage übrigens dann als ihre „unreflektierten Kindheitserinnerungen“.

Liebe Bettina Jarasch, dafür hätten Sie sich nun wirklich nicht entschuldigen müssen! Was Ihnen aber Leid tun sollte: Dass Sie ein Indianerhäuptling werden wollten – und keine Squawhäuptlingin! Wir Frauen sollten an unsere Führungsqualitäten glauben – damals und heute!

Howgh, ich habe gesprochen.