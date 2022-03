Wer hätte das damals geahnt?

Der Märzanfang 2022 sorgt bei mir gleichzeitig für Erinnerungen wie für Kopfschütteln. Denn es ist fast genau zwei Jahre her, als ich kurz nach dem Kurpfälzer Fasnachtszug Richtung Oberbayern aufgebrochen bin, um die letzten Vorbereitungen für eine Gruppenreise Ende April/Anfang Mai zu treffen. Ziel waren die beiden Partnerstädte Schrobenhausen und Karlshuld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bus war ausgebucht, das Programm für die vier Tage stand – unter anderem mit dem Zwischenstopp auf der Hinreise in Dinkelsbühl. Dort schauten wir auf der Vortour im reservierten Lokal vorbei und in der Touristinfo, wo eine historische Stadtführung gebucht war. Nächste Station war der Karlshulder Ortsteil Neuschwetzingen. Da saßen wir mit dem heutigen Bürgermeister Michael Lederer und Gemeinderat Manni Pelzer zusammen, um noch einmal zu besprechen, wie es abläuft. Die Maibaumaufstellung in Neuschwetzingen – ein ganz besonderes Spektakel – und das große Donaumoos-Volksfest in Karlshuld hätten die Höhepunkte der Fahrt werden sollen.

Anschließend fuhren wir auch noch nach Schrobenhausen zum Spargelmuseum und stellten uns im ausgewählten Wirtshaus vor. Alles war perfekt – die Vorfreude groß. Doch kurz danach begann Corona. Bald riefen die ersten der knapp 50 Teilnehmer an und fragten sich, ob das Auswirkungen auf die Reise haben könnte. „Das ist doch noch sechs Wochen hin, da ist das längst vorbei“, sagte ich damals so ungefähr – nicht ahnend, was passieren würde. Als es zuerst hieß, die Fahrt würde in den Sommer verschoben, wollten einige ihr bereits bezahltes Geld gar nicht zurück, weil es ja doch bald losgehen könnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pustekuchen. Wir fuhren weder Ende April 2020, noch im Sommer, noch im Herbst, auch nicht 2021. Und bislang auch 2022 nicht, weil weder Maibaumaufstellung noch Volksfest geplant sind. Wer hätte das am Anfang März 2020 gedacht?