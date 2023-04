Wo geht’s nach Pflanzstadt?

Zack – eine Nachricht ist oft schnell getippt und abgeschickt. Vor allem in der Eile passiert da schon mal der ein oder andere Vertipper. Und wenn sich dann noch die Autokorrektur einschaltet, kann aus „Duschgel“ schonmal „Dschungel“ oder aus einer eleganten Frau eine Elefanten-Frau werden. Und wer möchte schon „hier“ sein, wenn er auch „Bier“ sein kann?

Dass Korrekturprogramme nicht immer so gut funktionieren, wie man es sich wünscht, sieht man auch bei der Rechtschreibprüfung unserer Redaktion. Besonders Ortsnamen sind ihr fremd. So kreidet sie immer Plankstadt an und möchte daraus „Pflanzstadt“ machen. Das Wort hat übrigens nichts mit einer begrünten Kommune zu tun, sondern ist quasi ein veraltetes Wort für eine Kolonie oder Tochterstadt in der Antike.

Die Nachbargemeinde Oftersheim trifft es da noch etwas härter – da schlägt das Programm vor, einfach alle Bürger direkt ins „Altenheim“ zu schicken. Und unseren Volontär Henrik Feth möchte die Rechtschreibhilfe wahlweise direkt zum Chef befördern oder in eine Droge verwandeln.