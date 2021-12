Und noch ein Heiliger: Jedes Jahr besucht er die Häuser und versteckt Kleinigkeiten in Schuhen und Stiefeln – aber nur, wenn sie schön geputzt sind. Und? Haben Sie sich schon über eine Überraschung in Ihren Stiefeln gefreut? Falls nicht, stecke ich Ihnen jetzt gedanklich den Hintergrund zum Brauchtum am Nikolaustag hinein.

Die Tradition geht auf die Figur des heiligen Nikolaus zurück, die schon seit dem 6. Jahrhundert in Legenden auftaucht. Eigentlich vermutet man zwei historische Personen hinter dem Heiligen. Zum Glück heißen beide mit Vornamen Nikolaus, das macht es einfacher, sie zu verschmelzen.

Der Nikolaus bringt den Kindern am Nikolaustag Geschenk und füllt ihnen die Stiefel. © Rolf Vennenbernd/DPA

Großzügig sollen beide Männer gewesen sein: Sie haben armen Menschen heimlich Goldklumpen oder andere Dinge zugesteckt, die ihnen das Überleben sicherten. So wurde Nikolaus zum großen Vorbild, viele Menschen haben es ihm gleichgetan und Kindern kleine Geschenke zugeworfen. Dabei zeigte sich aber, dass vor allem die älteren Kinder durch ihre Größe über einen Vorteil verfügten und die Geschenke geschickter auffingen. Deshalb begann man, nach Behältern für die Geschenke zu suchen, um sie darin auch den jüngeren Kindern zu überreichen. Im Mittelalter jedoch gab es kaum Schüsseln oder Becher, die nicht im Haushalt gebraucht wurden.

So entwickelte sich die Idee, die Schuhe der Kinder als Behälter zu nutzen. Von da an wurden diese in der Nacht auf den 6. Dezember vor die Tür gestellt und vom Nikolaus befüllt. Aber nur die geputzten Schuhe – in dreckige wird bis heute noch immer ein Stück Kohle gesteckt.

