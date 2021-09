Zerbrechliche Natur

Klebt auf einem Paket der Hinweis „fragile“ (zerbrechlich), wissen die meisten, dass man mit dem Gut vorsichtig umgehen sollte, damit es nicht beschädigt wird.

In Supermärkten wiesen die Regale über Wochen durch Pandemieangstkäufe Lücken auf, die Natur schlug bei uns und in anderen Ländern mit Unwettern brutal zu, Flächenbrände zerstörten ebenfalls ganze Regionen. Dazu die Auswirkungen von Krieg und Terror, die immer näher kommen: Viele Menschen beschleicht das Gefühl, die lange gewohnte Sicherheit sei doch trügerisch.

Zwar ist achtsam mit der Umwelt umzugehen schon seit vielen Jahren ein Thema. Dennoch werden die Bemühungen von manchen immer noch belächelt oder schlichtweg geleugnet. Äußerungen bestimmter Politiker und die üblichen Hetzer im Netz, manchmal auch im privaten Kreis, könnten einen am Verstand zweifeln lassen, wenn nicht gleichzeitig die Zahl der Einsichtigen immer stärker steigen würde.

Dazu tragen auch Menschen wie „Astro-Alex“ Alexander Gerst bei, der sich schon seit Langem für Umwelt- und Klimaschutz engagiert. Mit dem ihm eigenen Kommunikationstalent hat er bereits 2015 eindringlich das Abholzen des tropischen Regenwaldes – eine der Weltklimagrundlagen – kritisiert. 2018 schickte er aus seiner Raumstation schockierende Fotos die Mitteleuropa während der Hitze- und Dürrewelle zeigten: braune Flächen statt grüner Paradiese. Plastisch schildert er, wie man die kleine, zerbrechliche Erde in den Weiten des Weltraums wahrnimmt und dramatisch entschuldigt er sich im Namen seiner Generation bei den jüngsten und künftigen Bewohnern unseres Planeten. Vielfach ungebremste Umweltzerstörung durch mit Abfall verseuchte Meere, menschengemachte globale Erwärmung, kaputte Wälder und nicht zuletzt die fortdauernden Kriege bergen die Gefahr, dass wir den kommenden Generationen kein gutes Erbe hinterlassen. Zugleich hofft er, „dass zukünftige Generationen besser wüssten, wie klein die Erde tatsächlich sei und wie knapp auch die Ressourcen auf ihr seien.“

Es ist an jedem Menschen, hier tätig zu werden. Und in Richtung der Parteien und Politiker, die den zurückliegenden Wahlkampf nutzten und dort ihr Engagement gegen den Klimawandel zeigten, sei gesagt: Es ist an ihnen, unter dem Gedanken „fragile“ nun auch nach der Wahl verantwortungsvoll zu agieren – und vor allem: zu handeln!