Afghanistan droht damit wieder ein Bürgerkrieg

Ich komme aus Afghanistan und lebe in Schwetzingen. Nach 20 Jahren militärischer Präsenz von Nato-Truppen – US-Army wie Bundeswehr – in Afghanistan ist die Situation und die Sicherheit in Afghanistan schwierig, ernst und gefährlich geworden.

Ich habe zwei Bücher („Mut zu neuen Wegen“) und („Labyrinth des Lebens“) mit Unterstützung von Raquel Rempp über Ursache und Faktoren dauerhafte Kriege in Afghanistan geschrieben.

Der Krieg ist in Afghanistan sehr kompliziert. Er ist wie ein großes schwarzes Loch, aus dem es keinen Ausgang gibt. Deshalb habe ich sachlich über Ursache und Faktoren des dauerhaften Kriegs und Konflikts in Afghanistan geschrieben.

Nach 20 Jahren militärischer Präsenz der Nato in Afghanistan, wurde der Krieg immer härter und brutaler. Derzeit bereiten die Nato einen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan vor.

Trotz des langen Krieges gab es aber auch Fortschritte in Afghanistan. Demokratie, Verfassung, Wahlen, Freiheit und Menschenrechte, Frauenrechte, individuelle Freiheit und Rechte von Minderheiten wurden garantiert – zumindest in der Theorie.

Nun sind alle in Gefahr, wenn die fundamentalistischen und radikalen Taliban wieder an die Macht kommen. Sie können und wollen eine religiöse Diktatur in Afghanistan errichten. Aber am schlimmsten ist die Gefahr eines innerafghanischen Bürgerkrieges, wie es 1990 nach dem Abzug der Roten Armee der Fall war.

Als die Nato-Streitkräfte aus Afghanistan begonnen haben, sich zurückzuziehen, hat sich der innerafghanische Krieg heftig verschärft. Derzeit bewaffnen sich viele lokale Gruppen, um sich und ihre Dörfer und Städte zu verteidigen und gegen die Taliban sowie ihre Verbündeten – internationale radikale Islamisten – zu kämpfen.

Die Taliban steinigen und peitschen Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit in Gebieten aus, die unter ihrer Kontrolle stehen.

Frauen dürfen nicht arbeiten und Mädchen wird es wieder verboten werden, in die Schulen zu gehen.

Darüber habe ich viel in meinen beiden Büchern geschrieben.

Said Azami, Schwetzingen