Nicht alle Jahre wieder, aber alle fünf. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Wie oft bekomme ich zu hören: „Raquel, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Kannst du mich mal bitte aufklären?“ Immer wieder hochinteressant ist es zu beobachten, wie sich die Kandidaten oder auch die bestehenden Mandatsträger ins Zeug legen, um so präsent wie nur möglich zu sein. Ob tatsächlich persönlich oder in Corona-Zeiten nur digital und pressetechnisch.

Was aber soll der mündige Bürger denn nun alles glauben, was die Kandidaten und ihre Parteien von sich geben? Was genau meinen sie wahrhaftig – oder was schreiben sie nur auf die Wahlplakate, weil es sich mehr oder weniger gut und einfach für den Bürger liest? Die Slogans und Versprechen wiederhole ich hier nicht. Sie sind ja nicht zu übersehen auf den Straßen oder in unseren Briefkästen. Bei manchen kann man nur den Kopf schütteln.

Apropos Briefkästen: Wer weiß schon, dass man sich als Bürger aktiv bei seiner Kommune beziehungsweise deren Melderegister melden muss, um die Weitergabe seiner Daten an Parteien zu unterbinden? Es soll ja Bürger geben, die keinerlei Wahlwerbung – weder in Brief- noch in Flyerform erhalten möchten. Ich persönlich tue mir jedenfalls immer wieder schwer, Menschen, die ich vor den Wahlen so gut wie nie gehört, schon gar nicht gesehen habe, zu glauben oder mein Wahlvertrauen in sie zu setzen.

Und ich frage mich, wie weit unsere Gesellschaft sich weiter blenden und von vielen hinters Licht führen lässt. Ist es so einfach, die sogenannten mündigen Bürger mit Parolen und mit Fantasie angereichtem Palaver zu blenden? Leider fürchte ich, dass dies zu oft der Fall scheint. Woran das liegt? Ich gehe davon aus, dass der Grund darin liegt, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Interesse – vielleicht auch beides – haben, um sich kontinuierlich mit der politischen Szene auseinanderzusetzen. Was auch kein Wunder ist. Ist ja auch nicht immer einfach, die oft sehr undurchschaubare Politik zu verstehen.

Wer liest denn die ewig langen Parteiprogramme bis ins kleinste Detail? Wer überprüft konkret die Aussagen und die tatsächlichen politischen Gegebenheiten? Ich denke, das werden die wenigsten machen. Wer schaut nach – wer kann das überhaupt – ob die tollen Versprechungen und Aussagen tatsächlich verwirklicht werden? Wer hat überhaupt in diesem Politik-dschungel den wahren Durchblick?

Wir stellen doch alle fest, dass selbst den Politikern oft der Durchblick zu fehlen scheint oder tatsächlich fehlt. Sonst würde es nicht immer wieder zu fatalen Entscheidungsfiaskos kommen. Wer von den Bürgern hat denn regelmäßigen Kontakt mit Politikern oder denen, die es gerne sein möchten, um sie überhaupt einigermaßen korrekt beurteilen zu können? Viele sind ja schon gar nicht mehr erreichbar.

Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter von der Politik distanziert. Bürgernähe und Transparenz wird von den meisten Politikern nicht gelebt. Im Gegenteil. Viele entfernen sich immer mehr vom „Kleinen Mann“ und „Otto Normalbürger“. Manche scheinen regelrecht abgehoben und lachen sich auch mal ins Fäustchen, wie einfach es ist , die Menschen hinters Licht zu führen mit politischem „Blabla“ und utopischen Aussagen, die sich gut anhören.

Natürlich mag es auch Politiker geben, die es ernst und ehrlich meinen. Sicher gibt es die. Aber dafür ist es wichtig, dass wir uns mit ihnen konkret beschäftigen, dass wir sie über ihre Amtszeit hinweg beobachten und begleiten. Ich jedenfalls wähle keinen Politiker, der einem fragenden Bürger nicht antwortet. Ich wähle keinen, der meint, etwas „Besseres“ als eine Putzfrau zu sein.

Ich wähle auch keinen Politiker, der keine Courage hat, sich mit „schmutzigen“ oder „kritischen“ Themen zu befassen. Denn das könnte ja Wählerstimmen kosten.

Ich suche weiter nach den wenigen, die authentisch bleiben und bei denen ich meine, ihnen mein Vertrauen schenken zu können. Viele sind es nicht. In der Tat. Ich kann nur jedem raten, sich nicht politisch blenden zu lassen, sondern zu beobachten, recherchieren, lesen und zu hinterfragen, bevor irgendwo vielleicht ein weitreichend falsches Kreuzchen gemacht wird.

Raquel Rempp, Schwetzingen