Zum Thema Tiefengeothermie wird uns geschrieben:

Alternativen zu Tiefengeothermie, sehr gerne! Einige Bürger haben in ihren Leserbriefen an die Schwetzinger Zeitung bereits Alternativen zu Tiefengeothermie aufgezeigt. Selbst regionale Gruppen, die meiner Kenntnis nach Tiefengeothermie befürworten (zum Beispiel Heidelberg kohlefrei) zeigen in ihren Publikationen Alternativen auf. Scheinbar ist ihnen auch bewusst, wie kontrovers das Thema in der Öffentlichkeit gesehen wird. Meine Anfrage bei MVV bezüglich möglicher Alternativen zu Tiefengeothermie und die Auswirkungen auf die Fernwärmeversorgung bei einem Einsatz von erneuerbaren Energien blieb leider bis heute unbeantwortet.

Ich stelle mir die Frage, warum im Großkraftwerk Mannheim kein Wasserstoff als Ersatz für Kohle zum Einsatz kommen kann? Als Beispiel sei hier das Kraftwerk Stuttgart-Münster genannt, das auf 100 Prozent „Wasserstoff-ready“ umgestellt wird. Wir haben in Mannheim doch Anlagen, die erst seit 2015 in Betrieb sind. Da würde sich sicherlich eine Investition zur Umstellung auf Gas und später (grünen) Wasserstoff lohnen. Damit hätten wir eine grundlastfähige Energiequelle für die Wärme- und gegebenenfalls auch Stromgewinnung in unserer Region.

Welche weiteren Alternativen haben die EnBW beziehungsweise MVV zu Tiefengeothermie, wenn sie bei ihrem Vorhaben von Geohardt scheitern sollten? Bei einem Blick nach Bayern könnte man meinen, was dort funktioniert, muss doch auch bei uns im Oberrheingraben funktionieren. Doch sind die Verhältnisse nicht vergleichbar, da im Molassebecken in Bayern andere geologische Gegebenheiten herrschen und die seismische Aktivität geringer ist. Bemerkenswert ist auch, dass der Betrieb der Geothermieanlagen im Raum München nicht so reibungslos ist wie angenommen.

Die Anlage in Holzkirchen hat zum Beispiel lange Stillstandzeiten wegen einem mehrmaligen Ausfall von Pumpen. Und die Wärmegewinnung – am Beispiel Messestadt-Riem aus dem Jahr 2015 im Zusammenhang mit der Forderung nach geringeren Rücklauftemperaturen – ist mit Geothermie nicht so effizient, wie gehofft. Wenn zu hohe Rücklauftemperaturen im Fernwärmenetz existieren, wird viel zu wenig Wärme aus dem Geothermiewasser für Fernwärme genutzt. In dem Fall müssen Ausgleichskraftwerke (Gas) einspringen, um die Wärmeversorgung sicherzustellen. So viel zur Grundlastfähigkeit von Tiefengeo-thermie.

Eine erfolgreiche Wärmewende gelingt nur, wenn alle Möglichkeiten gewürdigt werden und alle Beteiligte auch mitziehen. Einen konstruktiven Austausch zu Chancen und Risiken sowie Alternativen zu Tiefengeothermie wünsche ich mir.

Frank Pschihoda, Schwetzingen