Ampeltakt überprüfen

Fahrbahnsanierung, Flüsterasphalt, Tempo 30, stationärer Blitzer – als Anwohnerin der Bruchhäuser Straße schreie ich „Hurra“. Schön wäre es, wenn auch die Taktung der Ampelanlage am Odenwaldring überprüft würde. Als älterer Mensch ist es unmöglich, die Bruchhäuser Straße an dieser Stelle in der Grünphase zu queren. Ich wurde mit meiner Mutter einmal fast über den Haufen gefahren, als ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit bei Gelb geradeaus fuhr, während wir den Bordstein noch nicht erreicht hatten.

Meines Wissens ist an dieser Stelle vor einigen Jahren eine gehbehinderte Frau angefahren worden, trotz Rückfragen blieb die Schaltung unverändert fußgängerunfreundlich.

Petra Schenck, Schwetzingen