Anspruch und Wirklichkeit in der K-Frage

Die aktuelle Auseinandersetzung zur K-Frage der Union, die die beiden Polit-Granden von CDU und CSU zelebrieren, nimmt mittlerweile skurrile Formen an und hat mit dem von beiden so viel beschworenen und lautstark wie auch medienwirksam vorgetragenen Harmoniebekunden rein gar nichts gemein.

Und ob in der derzeit aufgeheizten politischen und gesellschaftlichen Gemengelage Bezeichnungen wie „Brücken-Armin“ und „Gummi-Markus“ hilfreich sind oder gar von öffentlichkeitswirksamem Fingerspitzengefühl zeugen, sei einmal dahingestellt.

Klar ist, wenn sich die Protagonisten Laschet und Söder, ob jetzt in staatstragend eloquenten Ergüssen oder im sonoren pastoralen Kümmerer-Gewand präsentieren, es bleibt alles andere als souverän. Mit welchem Nachdruck jetzt plötzlich jeder der beiden glaubhaft zu vermitteln versucht, der bessere Kandidat für das Kanzleramt und damit der geeignetere Krisenmanager und Problemlöser für das pandemiegeschüttelte Deutschland zu sein, irritiert schon sehr.

Schaut man sich die Ergebnisse der unzähligen Ministerpräsidenten-Konferenzen mit der Bundeskanzlerin genauer an, so ist festzuhalten, dass nach jeder dieser Gesprächsrunden nur noch mehr Verunsicherung in die Bevölkerung getragen wurde. Beschlossen wurde zwar vieles, doch offensichtlich nur, um es dann postwendend wieder durch unterschiedlichste Interpretationen und Argumentationen zu konterkarieren. Es wurde auch nichts ausgelassen, um die eigene Handlungsweise schönzureden.

Beide Politiker haben sich während dieser endlosen Konferenzen nicht gerade nachhaltig durch souveränes und vor allem glaubhaftes Krisenmanagement präsentiert. Die viel beschworene Konsensorientierung musste intriganten Machtspielchen weichen, was zwangsläufig zu Beschädigungen auf beiden Seiten führte. Resümiert man die Ergebnisse der getroffenen Maßnahmen im Verlaufe des Pandemiegeschehens, dann haben sich die beiden K-Kandidaten in spe in der Sache auch nicht gerade einvernehmlich und unbedingt lösungsorientiert präsentiert. Vielmehr waren auch hier schon unüberbrückbare Differenzen erkennbar, weil latent doch immer auch auf Wahlkampfmodus geschaltet wurde, auch wenn gebetsmühlenartige Beteuerungen fokussiert wurden, dass man ja nur das Wohl der Bevölkerung im Auge auf der Agenda habe und der Wahlkampf keine Rolle spiele.

Hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit doch eklatant auseinander, denn schon viel zu oft musste man zur Kenntnis nehmen, dass Reden und Handeln nicht im Einklang stehen. Wie glaubwürdig sind also verbale Äußerungen, wenn diesen nur unverständliche und nicht mehr nachvollziehbare Entscheidungen folgen, die letztlich keiner mehr als logisch und sinnvoll nachempfinden kann.

Als Anregung sei den politischen Entscheidungsträgern ein Blick über den Tellerrand, zum Beispiel auf den Kunstsektor empfohlen, vielleicht nur um zu erkennen, wie man Begeisterung entfachen und Menschen überzeugen kann. Das Beispiel Banksy, der sein Ego und seine Identität völlig im Verborgenen lässt, zeigt, dass man mit Qualität und persönlicher Zurückhaltung sehr wohl überzeugen kann.

Da es in der anstehenden K-Frage nur einen geben kann, sollten sich beide Kontrahenten an Banksys Spruch erinnert fühlen: „Wenn es Zeit zum Abschiednehmen ist, geh’ einfach leise und mach kein Theater.“ Gerhard Kiermeier,

Hockenheim