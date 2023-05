Argumente für den Spargel

Über das gecancelte Spargelessen in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin schreibt uns dieser Leser seine Meinung:

Kein Spargelessen mehr in der Landesvertretung in Berlin – ein echter Verlust. Aber das war ja zu befürchten: Erstens hat es ein Vierteljahrhundert Tradition, ist also „alt“. Zweitens ist Spargel weiß. Drittens heißt es „der“ Spargel. Alt, weiß, männlich – für Grüne das Feindbild schlechthin und immer sorgsam von allen Antidiskriminierungsmaßnahmen ausgenommen.

Aber wie wäre es damit: Die Spargelpflanze hat Migrationshintergrund, kann auch grün geerntet werden und wird klimafreundlich per Hand gestochen. Mit dieser Argumentation müsste das Spargelessen doch auch in der Bundesregierung wieder unantastbar sein.

Christoph Scholz, Reilingen