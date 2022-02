Zum Pro und Kontra „Zwischen Handreichen und dem Vorwurf ,frisierter Fakten’“ vom 23. Februar wird uns geschrieben: Dr. Baumann schreibt in der Gegenüberstellung mit der Stellungnahme der Bürgerinitiativen, Leserbriefschreiber würden „die Fakten verdrehen“ – wo bleiben die Belege für diese Behauptung? Zwar heißt es im gleichen Satz weiter: „...indem sie verschiedene Geothermiekraftwerke in einen Topf werfen.“ Genau das betrifft die Leserbriefschreiber jedoch nicht, sie stellen nichts anderes dar als die Realität der bisherigen, kommerziellen Projekte im Oberrheingraben, die Baumann offenbar nicht sehen und wahrhaben will. Warum sonst stützt er sich allein auf das einzige nicht kommerzielle, vergleichsweise kleine Projekt in Bruchsal – sieht so sein Umgang mit Fakten aus?

„Solange Sie, Herr Baumann, keine wirklichen Belege für Ihre Behauptung vorlegen und sich dafür entschuldigen, sehe ich Ihre Einlassung (siehe oben) als ehrenrührig und verleumderisch an! Ist das auch Ihre in der gleichen Ausgabe der SZ gepriesene „Einbindung von Bürgern in die Entscheidungen“ und sieht so Ihr Dialog mit Bürgern aus?“

Übrigens: Ich gehöre nicht zu denen, die gegen alles wären – das kann ich belegen. Apropos Haubenlerche und dem Vorschlag für ein großflächiges Schutzgebiet im Artikel „Biblis als Reservat für Haubenlerche“ – eine sicher unterstützenswerte Idee von Dr. Baumann. „Aber was ist mit dem Anspruch von Schutz für menschliche Siedlungen angesichts zahlreicher Geothermie-fantasien für den Oberrhein?“

Müssen wir denn beantragen, dass wir Menschen als biologische Art mit unseren Siedlungen in das Artenschutzgesetz namentlich aufgenommen werden, damit wir und unsere Lebensgrundlagen auch von den Grünen als schützenswert behandelt werden, wie die Käfer, Fledermäuse, Eidechsen und Haubenlerchen?

Ein Wort noch zur Berichterstattung: Die Schwetzinger Zeitung nimmt sich das Recht heraus, aus den Stellungnahmen (Baumann beziehungsweise Bürgerinitiative Brühl und Ketsch) zu berichten und ziemlich willkürlich auszuwählen, was ihr mitzuteilen wichtig erscheint und was weggelassen werden kann, gibt aber keine für die Redaktion verantwortliche Person an. Kann das eine seriöse, vertrauenerweckende journalistische Art sein, angesichts eines für die Bevölkerung so bedeutsamen Themas? Wer hat sie außerdem autorisiert, der Öffentlichkeit preiszugeben, wer Mitglied in der Bürgerinitiative sein soll – und was tut das zur Sache? Hier behalte ich mir doch ausdrücklich meine Persönlichkeitsrechte und gegebenenfalls weitere Schritte vor! Prof. Dr. Antonius Sommer, Brühl

Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Vorgehensweise vorher presserechtlich geprüft und aus beiden Stellungnahmen wurden die Teile gekürzt, die bereits in mehreren anderen Veröffentlichungen genannt worden waren.

Bürger nicht ernst genommen

Zum gleichen Artikel heißt es: Da hat Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter von den Grünen, ausführlich auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Geothermie geantwortet.

Auch ich hatte in meinem Leserbrief Kritik an ihn adressiert. Nun spricht er allen drei Leserbriefschreibern, die auch gut recherchierte Erkenntnisse haben, jegliche Sachkenntnis ab. Soweit so gut, das war zu erwarten.

Spannenderweise steht ein Artikel des grünen Landtagsabgeordneten ein paar Seiten davor: „Bürger künftig stärker in Entscheidungen einbinden.“ Zwei Beobachtungen dazu aus zwei Zeitungsartikel von Baumann.

Erstens: Wie will er Bürger künftig stärker in Entscheidungen einbinden, wenn er im geplanten Neubaugebiet Hockenheim und Reilingen an den beiden Bürgermeistern und Gemeinderäten vorbei beim Land eine Sperrung des Gebiets erwirken will? Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die Gemeinderäte sind unsere gewählten Vertreter und ein solches Verhalten eines Regierungsmitglieds ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Kommunalpolitikers.

Zweitens: Wie will er Bürger künftig stärker in Entscheidungen einbinden, wenn er Fakten, die nicht in sein Weltbild passen, nicht akzeptiert? Gegner von Tiefengeothermie sind keine Klimaleugner, vielmehr sehen sie neben den möglichen Gebäudeschäden, dass der Energiebedarf einer Geothermieanlage viel zu hoch ist und unter dem Strich kaum einen Beitrag zur Energiewende leisten kann.

Diese Tatsache ist wissenschaftlich fundiert, doch es ist schade sich nur auf die Wissenschaft zu berufen, wenn sie ins eigene Weltbild passt. Wir brauchen verantwortungsvolle Politiker und keine einseitigen Aktivisten.

Sascha Georgi, Schwetzingen