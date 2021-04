Auf die Zukunft bauen

Zum Artikel „Haubenlerche blockiert Gewerbegebiet“ vom 9. April wird uns geschrieben: Arten- und Naturschutz scheint Städten und Kommunen nur in den Kram zu passen, wenn er Großprojekten nicht im Wege steht. Der Oberbürgermeister von Hockenheim ist im Begriff, denselben Fehler zu machen wie Ketsch und verschließt die Augen. Auch hier wurde unter der Vision hoher Gewerbesteuereinnahmen ein großes Areal verbaut und große Flächen versiegelt. Die nun entstandene Industriebrache der insolventen 21sportsgroup beherbergt weniger Leben als die Brache nebenan. Die Population der Haubenlerche ist hier zum Glück, dank der umliegenden Freiflächen, wie es scheint, noch stabil geblieben.

Die Stadt sollte stolz sein, eines der wenigen Brutgebiete der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche zu haben und alles für deren Schutz tun. Die Voraussetzungen stehen gut, da die Stadt Haupteigner der Flächen ist. Das Geld, das der OB für die Umsiedlung der Haubenlerche in die Hand nehmen möchte, könnte er genauso gut aus dem Fenster des Rathauses werfen, da würde sich noch jemand freuen.

Die Haubenlerche ist weder käuflich noch bestechlich. Sie hat sich, was das Nahrungsangebot und Fressfeinde anbelangt, auf dieses Gebiet eingestellt. Vermutlich gerade weil es hier weniger Feinde gibt und sie dadurch gut überleben kann. Würde man die Tiere umsiedeln, wäre dies das klare Aus für diese Population und würde die Art der Ausrottung etwas näherbringen.

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme wäre nur eine harmlose Umschreibung für ein Umsetzen des Projekts um jeden Preis. Bleibt zu hoffen, dass sich das Regierungspräsidium nicht von seinem Standpunkt wegbewegt.

Sicher sind Flächen für ortsansässige Gewerbetreibenden wichtig, doch hier sehe ich Stadtoberhäupter und -planer in der Pflicht, vorhandene leer stehende Objekte umzuwidmen und zugänglich zu machen. Sicher ist dies schwieriger als neue, großflächige Gewerbegebiete auszuweisen, die einen immensen Flächenfraß und Versiegelungen mit sich bringen. Wir sollten auf unsere Zukunft bauen und uns diese nicht verbauen.

Sicher wirkt sich die zunehmende Bebauung auch negativ auf das städtische Kleinklima aus. Durch Aufheizen im Sommer während des Tages wird die gespeicherte Wärme in Beton und Asphalt in der Nacht wieder abgegeben. Die Folge: noch weniger Möglichkeit einer nächtlichen Abkühlung als auf gewachsenem Boden. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Der Slogan „R.I.P. Haubenlerche“ auf dem Wahlplakat des OB kommt bei den Bürgern sicher nicht gut an.

Frank Lück, Ketsch

